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Коли Україна зможе отримати черговий транш: у МВФ назвали критично важливі умови

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МВФ назвав критично важливі умови для отримання Україною чергового траншу
МВФ назвав критично важливі умови для отримання Україною чергового траншу / Соцмережі

Якщо в Україні ухвалять закон про Антикорупційний суд, що відповідатиме рекомендаціям Венеціанської комісії та Ради Європи, а також установлять відповідну ціну на газ для населення, лише тоді Міжнародний валютний фонд розпочне перемовини з офіційним Києвом щодо надання нового траншу.

Таку заяву зробив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс під час брифінгу у Вашингтоні, передає ТСН.

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За його словами, більше прогресу має бути забезпечено за низкою напрямів перед завершенням четвертого перегляду програми співпраці та виділення п'ятого траншу.

"Мається на увазі енергетичний сектор, фіскальна політика, ухвалення закону, що створює сильний і незалежний антикорупційний суд. Останнє – критично важливо", – зауважив представник МВФ.

Зокрема, він особливо підкреслив важливість виконання Україною зобов'язань зі створення антикорупційного суду. Як пояснив Райс, МВФ вважатиме проблему суду вирішеною лише в разі схвалення Верховною Радою відповідного закону в редакції, яка відповідатиме зобов'язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії та Ради Європи.

Крім того, директор департаменту комунікацій МВФ зазначив, що іншим важливим для фонду питанням є ціни на газ для населення, оскільки кредитори хочуть, аби тарифи стали ринковими. Однак, каже він, і держава має подбати про захист від підвищення малозабезпечених і незахищених верств населення.

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Таким чином, Райс дав зрозуміти, що без прогресу у виконанні цих вимог говорити навіть про переговори поки що немає сенсу.

"Дата приїзду місії до Києва в рамках четвертого перегляду програми EFF поки не є визначеною", – констатував банкір.

Нагадаємо, востаннє Міжнародний валютний фонд надава транш Україні весною 2017 року. Тоді Рада директорів інституції хвалила рішення про виділення Україні мільярда доларів.

Теги: Новини України Гроші МВФ Транш МВФ Кредит Реформи Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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