Когда Украина сможет получить очередной транш: в МВФ назвали критически важные условия

Если в Украине примут закон об Антикоррупционном суде, что будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии и Совета Европы, а также установят соответствующую цену на газ для населения, только тогда Международный валютный фонд начнет переговоры с официальным Киевом относительно предоставления нового транша.

Такое заявление сделал директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне, передает ТСН.

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По его словам, больший прогресс должен быть обеспечен по ряду направлений перед завершением четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделением пятого транша.

"Имеется в виду энергетический сектор, фискальная политика, принятие закона, который создаст сильный и независимый антикоррупционный суд. Последнее – критически важно", – отметил представитель МВФ.

В частности, он особо подчеркнул важность выполнения Украиной обязательств по созданию антикоррупционного суда. Как пояснил Райс, МВФ сочтет проблему суда решенной только в случае принятия Верховной Радой соответствующего закона в редакции, которая будет соответствовать обязательствам Украины в рамках программы сотрудничества, а также рекомендациям Венецианской комиссии и Совета Европы.

Кроме того, директор департамента коммуникаций МВФ отметил, что не менее важным для фонда является вопрос цены на газ для населения, поскольку кредиторы хотят, чтобы тарифы стали рыночными. Однако, говорит он, и государство должно позаботиться о защите от повышения малообеспеченных и незащищенных слоев населения.

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Таким образом, Райс дал понять, что без прогресса в выполнении этих требований говорить даже о переговорах пока нет смысла.

"Дата приезда миссии в Киев в рамках четвертого пересмотра программы EFF пока не определена", – констатировал банкир.

Напомним, последний раз Международный валютный фонд предоставлял Украине транш весной 2017 года. Тогда Совет директоров института принял решение о выделении Украине миллиарда долларов.