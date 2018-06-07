В Украине завершено формирование антикоррупционной инфраструктуры, – Порошенко

В четверг, 7 июня, 315 депутатов проголосовали за законопроект, согласно которому в Украине будет создан Высший антикоррупционный суд. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с принятием закона в Украине завершено формирование антикоррупционной инфраструктуры.

Об этом Президент заявил сразу после завершения голосования народных депутатов.

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Сегодня мы завершили формирование антикоррупционной инфраструктуры. Хочу подчеркнуть решительности действий украинской власти по борьбе с коррупцией. Ни в одной стране мира нет таких законодательных актов, принятых этим созывом Парламента и подписанных Президентом,

– сказал Порошенко.

Сьогодні ми завершили формування антикорупційної інфраструктури. Хочу наголосити на рішучості дій української влади щодо боротьби з корупцією. В жодній країні світу немає таких законодавчих актів, які ухвалені цим скликанням Парламенту та підписані Президентом. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 червня 2018 р.

Во время выступления перед народными депутатами Петр Порошенко добавил, что принятие закона – это "очень хороший подарок на четвертую годовщину президентства".

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия.