В Украине завершено формирование антикоррупционной инфраструктуры, – Порошенко
В четверг, 7 июня, 315 депутатов проголосовали за законопроект, согласно которому в Украине будет создан Высший антикоррупционный суд. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с принятием закона в Украине завершено формирование антикоррупционной инфраструктуры.
Об этом Президент заявил сразу после завершения голосования народных депутатов.
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Сегодня мы завершили формирование антикоррупционной инфраструктуры. Хочу подчеркнуть решительности действий украинской власти по борьбе с коррупцией. Ни в одной стране мира нет таких законодательных актов, принятых этим созывом Парламента и подписанных Президентом,
– сказал Порошенко.
Во время выступления перед народными депутатами Петр Порошенко добавил, что принятие закона – это "очень хороший подарок на четвертую годовщину президентства".
Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия.