15:31
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 7°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

В Украине завершено формирование антикоррупционной инфраструктуры, – Порошенко

36 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из открытых источников

В четверг, 7 июня, 315 депутатов проголосовали за законопроект, согласно которому в Украине будет создан Высший антикоррупционный суд. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с принятием закона в Украине завершено формирование антикоррупционной инфраструктуры.

Об этом Президент заявил сразу после завершения голосования народных депутатов.

Читайте также: Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно

Сегодня мы завершили формирование антикоррупционной инфраструктуры. Хочу подчеркнуть решительности действий украинской власти по борьбе с коррупцией. Ни в одной стране мира нет таких законодательных актов, принятых этим созывом Парламента и подписанных Президентом,
– сказал Порошенко.

Во время выступления перед народными депутатами Петр Порошенко добавил, что принятие закона – это "очень хороший подарок на четвертую годовщину президентства".

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия.

Теги: Новости политики Верховная Рада Антикоррупционный суд Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
сегодня, 15:00 Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
Василь Філіпчук 188
Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
сегодня, 14:01 Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
Інна Жолобович 626
Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
сегодня, 13:00 Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
Віталій Шабунін 105
Няня для Гройсмана: как премьер рождаемость будет поднимать
сегодня, 12:00 Няня для Гройсмана: как премьер рождаемость будет поднимать
Наталія Лебідь 242
Київ скоро очистять від маршруток
сегодня, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3663
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук