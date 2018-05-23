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Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно

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Антикоррупционный суд: какие изменения ждут украинцев
Антикоррупционный суд: какие изменения ждут украинцев / 24 Канал

1 марта 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде. Уже 24 мая Верховная Рада может принять в целом закон об Антикоррупционном суде.

Почему нужен Антикоррупционный суд?

В рамках реформы по борьбе с коррупцией нужна беспристрастная судебная инстанция, которая рассматривала бы дела злоупотреблений среди должностных лиц – народных депутатов, членов правительства, судейского корпуса. Создание Антикоррупционного суда является требованием западных партнеров и МВФ. Суд будет рассматривать коррупционные дела, ущерб государству в которых превышают 500 прожиточных минимумов – почти 900 тысяч гривен.

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Почему это важно?

Чем больше перекрываются коррупционные схемы и потоки, тем больше денег будет в легальной экономике. Антикоррупционный суд чрезвычайно важен для того, чтобы судить именно судей других инстанций, вплоть до Верховного суда. Это сломает систему круговой поруки среди судей. Желающих быть пойманным, а затем осужденным еще и с конфискацией имущества, станет меньше. 70-80% людей подумает, стоит ли брать взятку.

Как будут назначаться судьи Антикоррупционного суда?

На конкурсной основе с участием международных экспертов (вокруг этого положения ведутся дискуссии – "24"). Главные критерии: десять лет перед назначением не работать в органах прокуратуры, МВД, полиции, СБУ, таможни, НАБУ и ряде других государственных структур.

Что это даст Украине?

Укрепит доверие западных партнеров, увеличит приток иностранных инвестиций, МВФ выделит очередной транш для поддержки экономики. Уменьшится так называемый коррупционный налог, который вытягивает из Госбюджета огромные деньги (по разным оценкам он составляет 20 миллиардов гривен ежегодно), начнется рост экономики.

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Что дальше?

Если закон примут, то такой суд может быть создан не ранее конца 2018 года. Реальную его эффективность можно будет ощутить лет через пять. Главное, чтобы дела, которые в суд будут передавать следственные органы, в первую очередь, НАБУ, были профессионально подготовлены и не развалились в суде.

Главные изменения, которые ждут украинцев:

  • Появится возможность увеличивать пенсии и зарплаты в бюджетной сфере.

  • Для бизнеса станет меньше откатов, его легальные доходы увеличатся, что позволит поднять зарплаты наемным работникам.

  • Судьи будут вынуждены судить честно. Для них возрастут риски и цена вопроса. В судах станет меньше желающих требовать от рядового украинца за правильное решение взятку в размере 3-5 тысяч долларов.

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Автор: Инна Жолобович
Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Верховная Рада Публикации Статьи Коррупция Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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