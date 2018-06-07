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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Рада проголосовала за закон об Антикоррупционном суде

216 Читати новину українською
Рада проголосовала за закон об Антикоррупционном суде
Рада проголосовала за закон об Антикоррупционном суде / slovoidilo.ua

Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов, против – 25, воздержались 25 депутатов, еще 17 не голосовали.

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В первом чтении закон был принят еще 1 марта, однако к рассмотрению проекта во втором чтении депутаты внесли почти 2000 поправок.

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственных НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях в отношении нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребление властью или влиянием, незаконное обогащение, взяточничество.

Избирать судей Антикоррупционного суда будет Высшая квалификационная комиссия судей с помощью Общественного совета международных экспертов. В состав общественного совета международных экспертов смогут войти как иностранцы, так и украинцы, "которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества" и опыт работы от 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержания государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства в делах о коррупции за рубежом.

Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародовано следующие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Согласование наиболее дискуссионной поправки – о полномочиях общественного совета международных экспертов – в том числе и с международными партнерами, продолжалось до утра 6 июня.

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Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственных НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях в отношении нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребление властью или влиянием, незаконное обогащение, взяточничество.

Избирать судей Антикоррупционного суда будет Высшая квалификационная комиссия судей с помощью Общественного совета международных экспертов. В состав общественного совета международных экспертов смогут войти как иностранцы, так и украинцы, "которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества" и опыт работы от 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержания государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства в делах о коррупции за рубежом.

Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародовано следующие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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