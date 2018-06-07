Рада проголосовала за закон об Антикоррупционном суде

Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов, против – 25, воздержались 25 депутатов, еще 17 не голосовали.

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В первом чтении закон был принят еще 1 марта, однако к рассмотрению проекта во втором чтении депутаты внесли почти 2000 поправок.

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственных НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях в отношении нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребление властью или влиянием, незаконное обогащение, взяточничество.

Избирать судей Антикоррупционного суда будет Высшая квалификационная комиссия судей с помощью Общественного совета международных экспертов. В состав общественного совета международных экспертов смогут войти как иностранцы, так и украинцы, "которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества" и опыт работы от 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержания государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства в делах о коррупции за рубежом.

Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародовано следующие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Согласование наиболее дискуссионной поправки – о полномочиях общественного совета международных экспертов – в том числе и с международными партнерами, продолжалось до утра 6 июня.

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Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственных НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях в отношении нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребление властью или влиянием, незаконное обогащение, взяточничество.

Избирать судей Антикоррупционного суда будет Высшая квалификационная комиссия судей с помощью Общественного совета международных экспертов. В состав общественного совета международных экспертов смогут войти как иностранцы, так и украинцы, "которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества" и опыт работы от 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержания государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства в делах о коррупции за рубежом.

Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародовано следующие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия.