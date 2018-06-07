Мустафа Найем озвучил результаты ночных переговоров по закону об Антикоррупционном суде

По словам народного депутата Мустафы Найема, вето Совета международных экспертов при назначениях судей антикоррупционного суда может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии. По крайней мере, такой компромисс был согласован ночью 7 июня.

Об этом Найем написал на своей странице в Facebook.

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"На текущий момент по результатам ночных переговоров компромисс вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде выглядит следующим образом. Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов", – говорится в сообщении нардепа.

По его словам, в комиссию будут входить 22 человека, из них 16 – члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, еще 6 – члены Совета международных экспертов. Таким образом, для преодоления вето нужно будет 12 голосов, из них минимум 3 – это голоса международных экспертов.