18 мая 2024 года в Украине начал действовать обновленный закон, который внес изменения в процесс мобилизации. По закону, с 17 до 25 лет мужчины находятся на учете призывников, а после 25 – становятся на учет военнообязанных.
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Кого могут снять или исключить с учета
Стоит отметить, гражданин, исключен с воинского учета, не является военнообязанным. Исключение с воинского учета – это окончательная процедура, которая снимает статус военнообязанного.
Однако после снятия с учета нужно обязательно стать на него в другом органе или перейти на другой вид учета.
Снятие с воинского учета возможно:
- если военнообязанный переехал в другую местность (область, район, общину);
- если военнообязанный выезжает из Украины на срок более трех месяцев;
- если военнообязанного призвали или приняли на военную службу или обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;
- если военнообязанного зачислили в военный оперативный резерв;
- если военнообязанного приняли на службу в правоохранительные органы, органов гражданской защиты;
- если военнообязанного направили в учреждения исполнения наказаний (заключили);
- если военнообязанного направили в учреждения исполнения наказаний (заключили).
Военнообязанных исключают из учета, когда:
- они мобилизованы или приняты на военную службу;
- признаны непригодными к службе по состоянию здоровья по заключению ВВК;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе;
- лишены свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- прекратили гражданство Украины;
- пропали без вести или умерли.
К слову, Минэкономики определило перечень критически важных предприятий и организаций. Критически важным организациям разрешено забронировать 50% от военнообязанных.