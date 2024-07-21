Этой причиной является болезнь. Об этом рассказал адвокат Сергей Старенький.

Смотрите также В Украине снова продлят военное положение и мобилизацию: что известно

Отсутствие связи – не причина не обновлять данные

Только болезнь может быть уважительной причиной, почему военнообязанный не обновил своих данных в ТЦК в течение выделенных 60 дней.

"Я думаю, что у этих людей будут определенные сложности с тем, чтобы объяснить, почему в течение 60 дней они не смогли выполнить свой долг, который предусмотрен законом. Действительно основанием для признания, скажем так, уважительности таких причин может быть только болезнь", – сказал он.

Старенький также добавил, что пребывание лица за пределами Украины, отсутствие связи или возможности доехать до ТЦК не считаются уважительными причинами.

Сейчас только болезнь может быть такой уважительной причиной,

– еще раз подчеркнул адвокат.