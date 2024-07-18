Какие предприятия считаются критически важными
В Минэкономики подсчитали, что критически важными в Украине сейчас являются 700 организаций. Впоследствии это количество может измениться.
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Сейчас Единый перечень критически важных предприятий еще формируется и этот процесс курирует Минцифры.
Если компания еще не успела приобрести этот статус, она может подать специальное заявление в министерство. Рассмотрение заявки и ответ заявителю предоставляется в течение 10 дней.
Критически важными являются организации, которые необходимы для поддержки экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Им позволяют забронировать 50% от военнообязанных.