18 травня 2024 року в Україні почав діяти оновлений закон, який вніс зміни до процесу мобілізації. За законом, з 17 до 25 років чоловіки перебувають на обліку призовників, а після 25 – стають на облік військовозобов'язаних.

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Кого можуть зняти або виключити з обліку

Варто зазначити, громадянин, виключений з військового обліку, не є військовозобов'язаним. Виключення з військового обліку – це остаточна процедура, яка знімає статус військовозобов'язаного.

Однак після зняття з обліку потрібно обов'язково стати на нього в іншому органі або ж перейти на інший вид обліку.

Знятя з військового обліку можливе:

якщо військовозобов'язаний переїхав в іншу місцевість (область, район, громаду);

якщо військовозобов'язаний виїжджає з України на термін понад три місяці;

якщо військовозобов'язаного призвали чи прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

якщо військовозобов'язаного зарахували до військового оперативного резерву;

якщо військовозобов'язаногоприйняли на службу до правоохоронних органів, органів цивільного захисту;

якщо військовозобов'язаногонаправили до установ виконання покарань (ув'язнили);

якщо військовозобов'язаногонаправили до установ виконання покарань (ув'язнили).

Військовозобов'язаних виключають з обліку, коли:

вони мобілізовані чи прийняті на військову службу;

визнані непридатними до служби за станом здоров'я за висновком ВЛК;

досягли граничного віку перебування в запасі;

позбавлені волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

припинили громадянство України;

зникли безвісти або померли.

До слова, Мінекономіки визначило перелік критично важливих підприємств і організацій. Критично важливим організаціям дозволено забронювати 50% від військовозобов'язаних.