Нині сервіс доступний для критично важливих підприємств, далі фахівці працюватимуть над розширенням категорій підприємств. Про особливості електронного бронювання розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Читайте також Скільки військовозобовʼязаних українців оновили дані з 18 травня по 16 липня: дані Міноборони

Як працюватиме електронне бронювання

У Міністерстві оборони розповіли про алгоритм електронного бронювання в Дії:

Керівник компанії подає списки військовозобов’язаних співробітників та затверджує заяву електронним підписом.

Система перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно та чи є дані про неї в реєстрі "Оберіг".

Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

Зверніть увагу! Система автоматично переведе військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік, після чого він вважатиметься заброньованим.

Якщо рішення позитивне, інформація про бронювання співробітника зʼявляється у застосунку "Резерв+". Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та за потреби роздрукувати.

Михайло Федоров розповів, що раніше бронювання працівника тривали тижнями: роботодавець збирав папери, підписи та чекав на результат.

Ми автоматизували всі можливі процеси, прибрали людський фактор та зробили процес прозорим і швидким,

– пояснив міністр.

За словами Федорова, весь процес електронного бронювання триває до години.