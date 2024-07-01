Какие купюры будут изъяты

НБУ изымает купюры, выпущенные до 2003 года. Их вывод будет происходить постепенно.

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Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены,

– говорится в сообщении НБУ.

Какие банкноты выводятся из обращения:

монеты: 1, 2, 5, 25 копеек;

купюры: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен.

Как происходит вывод средств

Лицо может самостоятельно обменять свои средства в отделении НБУ или в одном из доверенных банков. Речь идет, частности об Ощадбанке и Приватбанке.

Это часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны, направленного на повышение защиты и качества денег и упрощение наличных расчетов,

– объясняют представители НБУ.

Обратите внимание! Уже сейчас, чтобы быстрее изъять такие купюры, разрешено не принимать эти деньги как способ расчета