Які купюри будуть вилучені
НБУ вилучає купюри, випущені до 2003 року. Їх виведення відбуватиметься поступово.
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Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування,
– йдеться у повідомленні НБУ.
Які банкноти виводяться з обігу:
- монети: 1, 2, 5, 25 копійок;
- купюри: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень.
Як відбувається виведення
Особа може самостійно обміняти свої кошти у відділенні НБУ або в одному з довірених банків. Йдеться, зокрема про Ощадбанк та Приватбанк.
Це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні, спрямованого на підвищення захисту і якості грошей та спрощення готівкових розрахунків,
– пояснюють представники НБУ.