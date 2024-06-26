Чи може курс подорожчати

Під час розмови з 24 Каналом експерт Борис Кушнірук розповів, що курс долара зараз повністю залежить дій Національного банку України.

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Якщо перевірити обсяги експорту й імпорту України, то імпорт вдвічі перевищує експорт. Таким чином Україна "живе" за кошти тієї зовнішньої допомоги, яку надають партнери.

Борис Кушнірук Економіст Отже, золотовалютні резерви – це фактично те джерело, з якого формується курс. І, в принципі, Національний банк може встановити курс на рівні, як 35 гривень, так і 45 гривень.

Водночас Кушнірук пояснює, що головною проблемою у цій ситуації є те, що Нацбанк не дає чіткої відповіді щодо курсу. Відповідно, така непрозорість створює можливості для зловживання корупцією.

Я прихильник повільної прогнозованої девальвації гривні. Водночас бізнес та населення має знати, в які терміни й у якому обсязі вона буде проведена. Наприклад, Нацбанк має ухвалити рішення, що потрібно провести девальвацію на 10%, чи на 12%. Відтак, двічі на місяці проводиться девальвація на пів відсотка, умовно кажучи,

– зауважує експерт.

Який прогноз курсу долара наприкінці 2024 року

За прогнозом від Центру економічної стратегії курсу гривні до долара на кінець року буде на рівні близько 42 гривень за долар. Аналітики погіршили прогноз, адже ще пів року тому він був на рівні 40,50 гривні.

Зауважте! Середньорічний курс долара погіршено з 38,70 гривні до 40,10 гривні за долар.

Водночас прогноз інфляції на 2024 рік було поліпшено – з трохи більше ніж 10% до менш ніж 8%. А очікування зростання реального ВВП знижено до трохи менше ніж 3,5% з близько 3,9%.