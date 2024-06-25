Що буде з доларом до кінця року

Центр економічної стратегії оприлюднив оновлений консенсус-прогноз семи інвестиційних компаній та аналітичних центрів, зазначивши, що пів року тому прогноз був 40,5 гривні за долар.

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Заступниця директора ЦЕС Марія Репко зазначила, що новий курсовий прогноз не сильно вплинув на оцінку бюджетного дефіциту в доларах, який залишився на рівні трохи більше ніж 40 мільярдів доларів.

Важливо! Проте оцінка фінансових потреб підвищена приблизно на 3 мільярди доларів — до 53,5 мільярда доларів, а міжнародної допомоги — на 1,5 мільярда доларів, до 36,5 мільярда доларів.

Прогноз інфляції на 2024 рік поліпшено з трохи більше ніж 10% до менш ніж 8%, тоді як очікування зростання реального ВВП знижено до трохи менше ніж 3,5% з близько 3,9%.

Цікаво! У грудні 2023 року окремі аналітики допускали зростання економіки цього року на 5%, проте зараз оптимісти оцінюють його трохи вище 4%.

Який курс долара сьогодні

Курс валют у банках:

Станом на ранок 25 червня, за даними "Мінфіну", середня купівля банками готівкового долара становить 40,40 гривні (без змін проти 24 червня), а продаж – 40,90 гривні (+5 копійок)

Середня купівля готівкового євро становить 43,40 гривні (без змін), а продаж – 44 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку:

На чорному ринку середня купівля долара становить 40,81 гривні (+6 копійок), а продаж – 40,90 гривні (+5 копійок).

Євро купують за 43,95 гривні (+9 копійок), а продають за 44,10 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках: