Як змінилася ціна 100 доларів
- За офіційним курсом
За даними НБУ, станом на 1 січня долар коштував 38 гривень, тоді як нині його ціна 40,55 гривні. Відповідно ціна 100 доларів зросла з 3 800 до 4 055 гривень – тобто на 255 гривень.
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- На готівковому ринку
На готівковому ринку курс долара 1 січня коливався у межах 38,44 – 39,44 гривні. Нині вартість перебуває в діапазоні 40,23 – 40,90 гривні. Тобто раніше 100 доларів коштувало десь 3 844 – 3 944 гривні, а тепер ціна зросла до 4 023-90 гривні.
Курс долара цього тижня
Тарас Лєсовий дав наступний прогноз щодо курсу долара на цьому тижні для 24 Каналу.
- Коридори валютних коливань: міжбанк — 40 – 41 гривні за долар, готівковий ринок — 40 – 41,2 гривні за долар.
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.