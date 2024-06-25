Як змінилася ціна 100 доларів

  • За офіційним курсом

За даними НБУ, станом на 1 січня долар коштував 38 гривень, тоді як нині його ціна 40,55 гривні. Відповідно ціна 100 доларів зросла з 3 800 до 4 055 гривень – тобто на 255 гривень.

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  • На готівковому ринку

На готівковому ринку курс долара 1 січня коливався у межах 38,44 – 39,44 гривні. Нині вартість перебуває в діапазоні 40,23 – 40,90 гривні. Тобто раніше 100 доларів коштувало десь 3 844 – 3 944 гривні, а тепер ціна зросла до 4 023-90 гривні.

Курс долара цього тижня

Тарас Лєсовий дав наступний прогноз щодо курсу долара на цьому тижні для 24 Каналу.

  • Коридори валютних коливань: міжбанк — 40 – 41 гривні за долар, готівковий ринок — 40 – 41,2 гривні за долар.
  • Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
  • Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар.
  • Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
  • Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
  • Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
  • Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.