Как изменилась цена 100 долларов

По официальному курсу

По данным НБУ, по состоянию на 1 января доллар стоил 38 гривен, тогда как сейчас его цена 40,55 гривны. Соответственно цена 100 долларов выросла с 3 800 до 4 055 гривен – то есть на 255 гривен.

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На наличном рынке

На наличном рынке курс доллара 1 января колебался в пределах 38,44 – 39,39 44 гривны. Сейчас стоимость находится в диапазоне 40,23 – 40,40 90 гривны. То есть ранее 100 долларов стоило где–то 3 844 – 3 944 гривны, а теперь цена выросла до 4 023–90 гривны.

Курс доллара на этой неделе

Тарас Лесовой дал следующий прогноз относительно курса доллара на этой неделе для 24 Канала.