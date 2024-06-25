Как изменилась цена 100 долларов
- По официальному курсу
По данным НБУ, по состоянию на 1 января доллар стоил 38 гривен, тогда как сейчас его цена 40,55 гривны. Соответственно цена 100 долларов выросла с 3 800 до 4 055 гривен – то есть на 255 гривен.
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- На наличном рынке
На наличном рынке курс доллара 1 января колебался в пределах 38,44 – 39,39 44 гривны. Сейчас стоимость находится в диапазоне 40,23 – 40,40 90 гривны. То есть ранее 100 долларов стоило где–то 3 844 – 3 944 гривны, а теперь цена выросла до 4 023–90 гривны.
Курс доллара на этой неделе
Тарас Лесовой дал следующий прогноз относительно курса доллара на этой неделе для 24 Канала.
- Коридоры валютных колебаний: межбанк – 40 – 41 гривны за доллар, наличный рынок – 40 – 41,2 гривны за доллар.
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.