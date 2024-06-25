Что будет с долларом до конца года

Центр экономической стратегии обнародовал обновленный консенсус-прогноз семи инвестиционных компаний и аналитических центров, отметив, что полгода назад прогноз был 40,5 гривны за доллар.

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Заместитель директора ЦЭС Мария Репко отметила, что новый курсовой прогноз не сильно повлиял на оценку бюджетного дефицита в долларах, который остался на уровне чуть более 40 миллиардов долларов.

Важно! Однако оценка финансовых потребностей повышена примерно на 3 миллиарда долларов - до 53,5 миллиарда долларов, а международной помощи - на 1,5 миллиарда долларов, до 36,5 миллиарда долларов.

Прогноз инфляции на 2024 год улучшен с чуть более 10% до менее чем 8%, тогда как ожидания роста реального ВВП снижены до чуть менее чем 3,5% с около 3,9%.

Интересно! В декабре 2023 года отдельные аналитики допускали рост экономики в этом году на 5%, однако сейчас оптимисты оценивают его чуть выше 4%.

Какой курс доллара сегодня

Курс валют в банках:

По состоянию на утро 25 июня, по данным "Минфина", средняя покупка банками наличного доллара составляет 40,40 гривны (без изменений против 24 июня), а продажа – 40,90 гривны (+5 копеек)

Средняя покупка наличного евро составляет 43,40 гривны (без изменений), а продажа – 44 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке:

На черном рынке средняя покупка доллара составляет 40,81 гривны (+6 копеек), а продажа – 40,90 гривны (+5 копеек).

Евро покупают за 43,95 гривны (+9 копеек), а продают за 44,10 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках: