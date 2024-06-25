Что будет с долларом до конца года

Центр экономической стратегии обнародовал обновленный консенсус-прогноз семи инвестиционных компаний и аналитических центров, отметив, что полгода назад прогноз был 40,5 гривны за доллар.

Читайте также Цена 100 долларов: как изменился курс с начала года

Заместитель директора ЦЭС Мария Репко отметила, что новый курсовой прогноз не сильно повлиял на оценку бюджетного дефицита в долларах, который остался на уровне чуть более 40 миллиардов долларов.

Прогноз инфляции на 2024 год улучшен с чуть более 10% до менее чем 8%, тогда как ожидания роста реального ВВП снижены до чуть менее чем 3,5% с около 3,9%.

Какой курс доллара сегодня

Курс валют в банках:

  • По состоянию на утро 25 июня, по данным "Минфина", средняя покупка банками наличного доллара составляет 40,40 гривны (без изменений против 24 июня), а продажа – 40,90 гривны (+5 копеек)
  • Средняя покупка наличного евро составляет 43,40 гривны (без изменений), а продажа – 44 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке:

  • На черном рынке средняя покупка доллара составляет 40,81 гривны (+6 копеек), а продажа – 40,90 гривны (+5 копеек).
  • Евро покупают за 43,95 гривны (+9 копеек), а продают за 44,10 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках:

  • По данным finance.ua, обменники покупают доллар в среднем за 40,70 гривны (+28 копеек), а продают – за 41,10 гривны (+22 копейки).
  • Средний курс евро: покупка – 43,80 гривны (-19 копеек), продажа – 44,20 гривны (+2 копейки).