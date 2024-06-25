Що буде з ВВП України

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що Нацбанк поки що залишив чинним прогноз зростання української економіки на 3%.

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Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ Мені здається, що переважають усе-таки ризики в бік погіршення нашого прогнозу, але частково вони нівелюються кращою ситуацією в перші п’ять місяців цього року порівняно з нашими попередніми оцінками.

У нещодавній заяві Ніколайчук виділив ключові фактори, які визначатимуть економічну траєкторію України цього року. Серед них:

поточна ситуація на фронті;

зусилля із захисту українського бізнесу та громадян від терористичних атак з боку Росії;

розвиток подій в енергетичному секторі;

вплив мобілізації та міграції на робочу силу в країні.

Інвестиції від бізнесу, місцевої влади та держави в енергетичний сектор потенційно можуть надати тимчасовий поштовх економічній активності цього року. Вони також можуть допомогти пом'якшити деякі обмеження з боку пропозиції, які наразі впливають на сектор.

У своїй нещодавній заяві Ніколайчук наголосив на важливості пом'якшення обмеження пропозиції робочої сили шляхом впровадження заходів, спрямованих на збільшення участі жінок у робочій силі. Він також підкреслив важливість вивчення додаткових варіантів економічної політики для вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо! За підсумками 2023 року економіка України зросла на 5,3%. А у квітня НБУ понизив свій прогноз щодо ВВП з 3,6% до 3%.