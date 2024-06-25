Что будет с ВВП Украины

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что Нацбанк пока оставил в силе прогноз роста украинской экономики на 3%.

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Сергей Николайчук Заместитель председателя НБУ Мне кажется, что преобладают все-таки риски в сторону ухудшения нашего прогноза, но частично они нивелируются лучшей ситуацией в первые пять месяцев этого года по сравнению с нашими предыдущими оценками.

В недавнем заявлении Николайчук выделил ключевые факторы, которые будут определять экономическую траекторию Украины в этом году. Среди них:

текущая ситуация на фронте;

усилия по защите украинского бизнеса и граждан от террористических атак со стороны России;

развитие событий в энергетическом секторе;

влияние мобилизации и миграции на рабочую силу в стране.

Инвестиции от бизнеса, местной власти и государства в энергетический сектор потенциально могут предоставить временный толчок экономической активности в этом году. Они также могут помочь смягчить некоторые ограничения со стороны предложения, которые сейчас влияют на сектор.

В своем недавнем заявлении Николайчук отметил важность смягчения ограничения предложения рабочей силы путем внедрения мероприятий, направленных на увеличение участия женщин в рабочей силе. Он также подчеркнул важность изучения дополнительных вариантов экономической политики для решения этой проблемы.

Напомним! По итогам 2023 года экономика Украины выросла на 5,3%. А в апреле НБУ понизил свой прогноз по ВВП с 3,6% до 3%.