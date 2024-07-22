Там утверждают, что ее получают не все. Такое заявление сделала представитель ТЦК Лариса Козак.

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Получение повестки зависит от степени пригодности к службе

Лариса Козак заверила, что получение повестки зависит от пригодности к службе.

Зависит от степени годности к военной службе, это определяется ВВК,

– заявила она.

Также представительница ТЦК добавила, что срок призыва может определяться в течение двух месяцев.

"У нас в законодательстве Украины, законе о мобилизационной подготовке и мобилизации, а именно в статье 22, отмечается, что если лицо прибывает добровольно без повестки, срок его призыва – исключительно в учебные центры, все идут только через учебные центры, кто не имел боевого опыта – может определяться в течение двух месяцев", – сказала Козак.