Там утверждают, что ее получают не все. Такое заявление сделала представитель ТЦК Лариса Козак.
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Получение повестки зависит от степени пригодности к службе
Лариса Козак заверила, что получение повестки зависит от пригодности к службе.
Зависит от степени годности к военной службе, это определяется ВВК,
– заявила она.
Также представительница ТЦК добавила, что срок призыва может определяться в течение двух месяцев.
"У нас в законодательстве Украины, законе о мобилизационной подготовке и мобилизации, а именно в статье 22, отмечается, что если лицо прибывает добровольно без повестки, срок его призыва – исключительно в учебные центры, все идут только через учебные центры, кто не имел боевого опыта – может определяться в течение двух месяцев", – сказала Козак.