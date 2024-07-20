Директор Департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк рассказал, что сейчас данные обновили 3 миллиона военнообязанных. Это большое количество людей.
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Почему всех не призовут на службу
По словам Андрусяка, потребность ВСУ для призыва по мобилизации значительно меньше. Поэтому не всех этих граждан призовут в армию.
На сегодня, по информации, что у нас уже есть, обновили свои данные около 3 миллионов граждан. Потребность ВСУ для призыва по мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные, будут призваны на военную службу,
– сказал он.
Стоит отметить, что ранее командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что после принятия закона о мобилизации количество запросов в подразделения увеличилось до 5 раз.
Он также сказал, что рекрутинг в полном объеме заработает в конце октября.