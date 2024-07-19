Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что человеческий организм имеет свой лимит. Чтобы военнослужащие, которые сейчас на поле боя могли в дальнейшем выполнять эффективно боевые задачи, им нужны отпуска и замена на позициях.

Смотрите также Кого мобилизуют первыми среди тех, кто обновил данные: ответ Минобороны

Запросов увеличилось в 5 раз

Федоренко озвучил, что важно на будущее не допускать превышения служебных полномочий со стороны представителей ТЦК. Он уверен, что в Украине не должно быть прецедентов, когда людей насильно забирают на улицах в "бусы".

"После принятия закона о мобилизации до того, как вступил в силу срок о необходимости актуализировать данные, запросов увеличилось в подразделения в 5 раз. Мобилизация должна быть, потому что есть ребята, которые выполняют боевые задачи уже 2,5 года, нужны ротации, отпуска для эффективного дальнейшего выполнения боевых задач. Ни в коем случае не жалуюсь, мы готовы воевать столько, сколько нужно, но у человеческого ресурса есть лимиты", – озвучил Федоренко.

Военнослужащий считает, что гражданам Украины, которые являются военнообязанными, надо осознать, что от войны никуда не спрятаться. Поэтому уже сейчас нужно позаботиться о своем физическом состоянии и навыках, которые бы могли понадобиться в ВСУ.

Понятно, что все воевать не будут, но одновременно поддержать своих собратьев, защитить свои семьи – это обязанность каждого мужчины. Кто не будет мобилизован завтра или послезавтра, но будет через полгода или год – должны сегодня улучшить свои навыки,

– озвучил Федоренко.

Рекрутинг в полном объеме, по словам Федоренко, заработает в конце октября, поэтому важно, чтобы мобилизованные могли максимально эффективно применить свой опыт и умения в Силах обороны.

Многие говорят, что не хотят идти умирать, не надо идти умирать, идите убивать врага ради своей семьи, государства, своей жизни. Если этого не сделаем мы, тогда противник убьет нас, где бы мы ни были,

– подытожил военнослужащий.