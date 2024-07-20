Директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк розповів, що наразі дані оновили 3 мільйони військовозобов'язаних. Це велика кількість людей.

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Чому всіх не призвуть на службу

За словами Андрусяка, потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всіх цих громадян призвуть до війська.

На сьогодні, за інформацією, що в нас вже є, оновили свої дані близько 3 мільйонів громадян. Потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу,

– сказав він.

Варто зазначити, що раніше командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко заявив, що після прийняття закону про мобілізацію кількість запитів до підрозділів збільшилась до 5 разів.

Він також сказав, що рекрутинг в повному обсязі запрацює наприкінці жовтня.