Там стверджують, що її отримують не всі. Таку заяву зробила представниця ТЦК Лариса Козак.

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Отримання повістки залежить від ступеня придатності до служби

Лариса Козак запевнила, що отримання повістки залежить від придатності до служби.

Залежить від ступеня придатності до військової служби, це визначається ВЛК,

– заявила вона.

Також представниця ТЦК додала, що термін призову може визначатися протягом двох місяців.

"У нас у законодавстві України, законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме в статті 22, зазначається, що якщо особа прибуває добровільно без повістки, термін її призову – виключно до навчальних центрів, всі йдуть тільки через навчальні центри, хто не мав бойового досвіду – може визначатися протягом двох місяців", – сказала Козак.