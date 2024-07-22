Чи підлягають мобілізації пенсіонери МВС

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін у ефірі телемарафону розповів, хто підлягає мобілізації. За його словами, мобілізувати можуть навіть деяких пенсіонерів.

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Дмитро Лазуткін Речник Міністерства оборони Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до Сил оборони.

Лазуткін зазначає, що відповідно до нового закону військові пенсіонери силових структур також зобов'язані стояти на військовому обліку. Йдеться про тих осіб, які пішли на пенсію після служби у Міністерстві оборони, Нацполіції тощо.

Нагадаємо! 16 липня закінчився час, який надався військовозобов'язаним для оновлення даних. Мобілізованими будуть далеко не всі громадяни, які встигли актуалізувати інформацію.