Як зросла вартість облігацій

Відтак, вартість українських облігацій у євро з погашенням у 2028 році піднялася на 17,55%, до 32,60% від номінальної вартості.

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Як зросла вартість інших облігацій:

Облігації з погашенням у 2032 році зросли на 20,45%, до 30,71%.

Облігації у доларах з погашенням у 2024 році подорожчали на 14,49%, до 36,18%, а з погашенням у 2025 році – на 16,96%, до 36,67%.

"Довгі" папери з погашенням у 2031 та 2035 роках додали 18,88% та 19,77% відповідно.

Вартість українських єврооблігацій / Джерело: "Економічна правда", Bloomberg