Как выросла стоимость облигаций

Поэтому, стоимость украинских облигаций в евро с погашением в 2028 году поднялась на 17,55%, до 32,60% от номинальной стоимости.

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Как выросла стоимость других облигаций:

Облигации с погашением в 2032 году выросли на 20,45%, до 30,71%.

Облигации в долларах с погашением в 2024 году подорожали на 14,49%, до 36,18%, а с погашением в 2025 году – на 16,96%, до 36,67%.

"Длинные" бумаги с погашением в 2031 и 2035 годах добавили 18,88% и 19,77% соответственно.

Стоимость украинских еврооблигаций / Источник: "Экономическая правда", Bloomberg