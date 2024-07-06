Що буде з курсом гривні

Прогнозується, що така тенденція на зростання валют буде незначною та короткочасною. Водночас основними її чинниками є зовнішньоекономічна, політична та воєнна ситуація в країні.

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Нагадуємо! Нацбанк вперше встановив курс долара 3 липня на рівні 40,74 гривні. Станом на 4 липня курс сягнув 40,75 гривні.

Крім того, виділяють ще такі, як тиск через скорочення експорту й зростання імпорту, кількість золото-валютних запасів та політику Нацбанку.

Як зазначає член ради Національного банку Василь Фурман, найближчим часом не прогнозується значне падіння гривні.

Нічого кардинально не відбуватиметься. Якщо ми говоримо про цей рік прогноз щодо гривні, він десь такий, який ми сьогодні бачимо,

– сказав Василь Фурман.

Фурман наголосив, що якщо в українців є гроші, то зараз варто інвестувати у військові облігації України та депозити банків. Все через те, що банки купують чимало військових облігацій або ж кредитують українську економіку, зокрема й ВПК. Так українці можуть зробити й власний вклад в перемогу над ворогом.