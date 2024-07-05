Що буде з держбюджетом
Очікується, що доходи державного бюджету у наступні роки зростатимуть. А інфляція, своєю чергою, скоротиться.
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Якщо у 2026 році очікуваний показник інфляції складає 10,4%, то у 2027 році уже – 5,9%. Доходи держбюджету поступово збільшуватимуться:
- у 2024 році очікуваний дохід держбюджету складатиме 1,768 трильйона гривень;
- у 2025 році – 2,415 трильйона гривень;
- у 2026 році – 2,757 трильйона гривень;
- у 2027 році – 3,130 трильйонів гривень.
У 2024 році очікуваний дефіцит держбюджету становитиме 1,571 трильйона гривень. А у 2027 році цей показник має скоротитись до 788,5 мільярдів гривень.
Витрати на оборону також мають зменшити. У 2025 році ці видатки мають становити 2,2 трильйона гривень, а уже у 2027 році – 1,5 трильйона гривень.
Яким буде курс
Цьогоріч середньорічний курс гривні до долара зафіксовано на рівні 40,7 гривні. У наступні роки він має зрости так:
- у 2025 році курс долара може скласти уже 45 гривень;
- у 2026 році – 46,5 гривень;
- у 2027 році – 46,4 гривні.