Что будет с госбюджетом
Ожидается, что доходы государственного бюджета в течении следующих лет будут расти. А инфляция, свою очередь, сократится.
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Если в 2026 году ожидаемый показатель инфляции составляет 10,4%, то в 2027 году уже – 5,9%. Доходы госбюджета постепенно будут увеличиваться:
- в 2024 году ожидаемый доход госбюджета составит 1,768 триллиона гривен;
- в 2025 году – 2,415 триллиона гривен;
- в 2026 году – 2,757 триллиона гривен;
- в 2027 году – 3,130 триллиона гривен.
В 2024 году ожидаемый дефицит госбюджета составит 1,571 триллиона гривен. А в 2027 году этот показатель должен сократиться до 788,5 миллиарда гривен.
Расходы на оборону также должны уменьшить. В 2025 году они должны составить 2,2 триллиона гривен, а уже в 2027 году – 1,5 триллиона гривен.
Каким будет курс
В этом году среднегодовой курс гривны к доллару зафиксирован на уровне 40,7 гривны. В последующие годы он должен вырасти так:
- в 2025 году курс доллара может составить уже 45 гривен;
- в 2026 году – 46,5 гривны;
- в 2027 году – 46,4 гривны.