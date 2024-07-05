В чем причина спроса на валюту

В течение июня разница между наличным и официальным курсами не превышала 1,3% – то есть находилась в приемлемых пределах.

Читайте также Ценопад в обменниках: доллар существенно подешевел за сутки

Основными факторами усиления спроса на валюту были:

сохранение высокой интенсивности расходов бюджета;

активизация закупок топлива компаниями ТЭК перед потенциальным повышением акцизного налога и импорт электроэнергии из-за потери ряда генерирующих мощностей;

осуществление бизнесом операций, разрешенных в рамках майской либерализации.

Учитывая сохранение структурного дефицита иностранной валюты интервенции НБУ и в дальнейшем остаются основным балансирующим механизмом на валютном рынке – в июне чистая продажа иностранной валюты составила 3 миллиарда долларов,

– написали в НБУ.

Напомним! В июне НБУ продал на межбанке 2,98 миллиарда долларов, что на 2,8% меньше, чем в мае.

Курс доллара 5 июля

В течение суток курс доллара продемонстрировал значительное падение стоимости – на 5 – 43 копейки. Больше всего валюта просела в обменниках.