Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,45 гривны (-15 копеек против 4 июля), а продажа – 40,95 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,60 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 44,25 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,80 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,88 гривны (-7 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-7 копеек). Евро покупают за 44,10 гривны (+5 копеек), а продают за 44,25 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,05 гривны (-43 копейки), а продают – за 40,97 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-43 копейки), а продают – за (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,76 гривны (+5 копеек), а продажа – 44,23 гривны (-8 копеек).

По сколько мог быть доллар на этой неделе

Еще в начале недели банкир Анна Золотько спрогнозировала для 24 Канала, что в начале июля возможно оживление спроса на валюту. Речь идет о наличном рынке. Она объясняет это периодом уплаты заработных плат.

Золотько ожидала, что доллар не пересечет отметки в 41,20 гривны на этой неделе.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В течение недели курс продажи доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,70 – 41,20 гривен за доллар.

Кроме того, по словам банкира, спекулятивно настроенные участники рынка будут пытаться поднять курс, но вряд ли это удастся.

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