На церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации до конца этого года.

Многие критически отнеслись к этому, подчеркивая, что 1 гигаватт Зеленского – нереальные планы, ведь на это нужно существенно больше времени чем один год. Вместе с тем некоторые отмечают, что построить гигаватт газовой маневренной генерации до конца 2024 года вполне реально, хоть и с определенными нюансами.

Поэтому 24 Канал решил выяснить, как работают газовые миниэлектростанции, почему мнения о построении 1 гигаватта маневренной генерации до конца 2024 года разделяются и чего ждать от нынешней зимы.

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Реально ли построить 1 гигаватт генерации

Эксперт по рынку энергетики Владимир Омельченко во время разговора с 24 Каналом заметил, что Украине стоит двигаться в направлении газовой маневренной генерации, ведь присутствует немалый дефицит электроэнергии.

Однако он добавляет, что с точки зрения времени, технических возможностей и кадрового обеспечения, построить 1 гигаватт генерации за полгода – почти невозможно.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Построение этого 1 гигаватта генерации зависит от многих факторов. Это и очередь на заказ, поставки соответствующего оборудования, установка и тому подобное.

Омельченко объясняет, что на такие заказы в Европе есть очередь, которую нужно еще отбыть. Кроме того, немало времени нужно потратить на разработку и подключение проекта.

Нужно потратить где-то более года, а если более точно – где-то 16 – 18 месяцев для реализации,

– добавляет эксперт.

То есть при таких условиях Украина сможет обеспечить 1 гигаватт генерации только до следующей зимы.

Интересно, что о невозможности построения 1 гигаватта генерации говорит и бывшая советник министра энергетики, Лана Зеркаль. По ее словам газовая генерация не строится в течение 6 месяцев с момента заявления. Для этого нужно минимум год.

В то же время эксперт Юрий Корольчук в разговоре с 24 Каналом заявил, что период такой реализации составляет более 5 лет.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Технически такое построить до конца этого года невозможно. Например от 2 до 4 блоков газовой электростанции по 250 мегаватт строятся где-то от 5 лет минимум. Кто бы что ни говорил, даже для стран, которые имеют собственное производство турбин для таких электростанций, или же имеют налаженные отношения с производителями турбин, понадобится немало времени для построения такого вида генерации.

В то же время Корольчук отмечает, что есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Речь идет о том, что в заявлении Зеленского речь шла именно о генерации до 1 гигаватта, то есть 1 000 мегаватт. А это может быть как 200, так и 300 мегаватт. Кроме того, речь шла именно о частных компаниях и потребностях для бизнеса.

Речь не шла о построении электростанции, которая будет обеспечивать производство электроэнергии в энергосистеме, которая впоследствии будет продаваться для населения и промышленности,

– добавляет собеседник.

Мнения экспертов разделились

Не согласен с мнением о невозможности построения 1 гигаватта генерации до конца этого года эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. В комментарии 24 Каналу он подчеркнул, что сделать это реально, но для этого нужно, чтобы не государство возводило объекты генерации, а частные компании.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований На каждую область достаточно будет по несколько газовых электростанций, для того чтобы построить 1 гигаватт маневровой генерации в целом.

Заметьте! Если в каждой области Украины (есть 24 области и Автономная республика Крым – 24 Канал), установить по 2 газовые электростанции, каждая мощностью около 20 мегаватт, тогда удастся построить где-то 960 мегаватт – то есть около 1 гигаватта.

Что такое альтернативная мобильная генерация

В правительстве планируют использовать больше газотурбинных, газопоршневых электростанций и других видов альтернативной генерации для того, чтобы помочь украинской энергосистеме преодолеть последствия российских атак.

Еще раньше премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что газотурбинные и газопоршневые миниэлектростанции можно использовать в крупных городах для обеспечения водой и теплом. В то же время вторая их сфера применения – это энергетическая безопасность атомной генерации.

Когда при блэкауте разваливается сеть, разбалансируется и все выключается, то чтобы поднять атомный блок, нужно 100 – 150 мегаватт для старта его работы. На генераторах такой мощности не добьешься. Соответственно нужно найти откуда "подкурить", и с этим могут помочь именно газотурбинные блоки,

– объяснил премьер.

По словам Омельченко, в Украине основной генерацией является именно атомная. Это означает, что потребление в системе постоянно меняется в зависимости от погоды или периода суток и тому подобное.

Поэтому атомная генерация не может реагировать на изменения в потреблении. А вот маневровая генерация может. Именно поэтому она сейчас важна, ведь без нее украинская энергетическая система практически не может работать стабильно,

– отмечает эксперт.

Как работает газовая электростанция Например, во время суток, когда электроэнергия наиболее нужна (обычно, это утро и вечер), электростанция начинает работать на полную мощность. В то же время ночью, когда потребление электроэнергии спадает, она вообще выключается или просто работает на меньшую мощность. То есть это станция, которая может маневрировать мощностью.

Рябцев объясняет, что станция работает благодаря природному газу, который сжигается и, соответственно, производит электрическую энергию.

Есть специальная "топка", где этот газ сжигается. В результате такого сжигания образуются раскаленные газы, которые вращают турбину или толкают поршни. И в зависимости от этого у нас станции или газопоршневые, или газотурбинные (толкание поршней выдается на вал, который вращается, а турбина непосредственно присоединена к валу). Вал вращается, проходя через магнитные поля, которые присоединены на статоре магнитов, а следовательно, генерируется электрическая энергия. Соответственно, она через специальные устройства подается в сеть,

– рассказал господин Геннадий.

Что будет со светом зимой

Рябцев говорит, что ситуация в энергетике пока стабильно тяжелая. Продолжаются как стабилизационные отключения, так и аварийные.

Это означает, что не хватает генерации, но ситуация дальше может улучшиться, если будут проведены все ремонтные работы, точнее, регламентные работы на всех атомных энергоблоках – осталось еще 4 энергоблока, которые нужно отремонтировать. И, конечно, когда будут вводиться в действие газовые электростанции малой мощности,

– объясняет он.

В то же время ситуация со светом на грядущую зиму может остаться вообще без изменений.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии,

– добавляет Рябцев.

Омельченко, в свою очередь, отмечает, что сейчас трудно прогнозировать, что будет этой зимой. Все потому, что есть много неизвестности: это и наличие противовоздушной обороны, и новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и тому подобное.

Я думаю, что, если брать базовый сценарий, то ситуация будет почти как в июле, но добавьте еще где-то 4 дополнительных часа отключений,

– объясняет эксперт.

Важно! Такой сценарий – это лишь вероятный прогноз. А значит возможны изменения: как в лучшую сторону, так и в худшую.

Солидарен с экспертами и Корольчук, который считает, что зима при любых условиях будет тяжелой. Все отстроить или восстановить не так легко.

На самом деле я считаю, что мы пока не понимаем насколько грядущая зима будет тяжелой. Единственное, что мы имеем, это догадки с определенным сравнением в 2022 – 2023 годах. Тогда в среднем могло не быть 8 – 12 часов электроэнергии, особенно в тех регионах, где было большое количество потребителей промышленности. Впрочем, такие отключения были не во все дни,

– вспоминает эксперт.

По словам господина Юрия, есть несколько сценариев на эту зиму – это негативный, базовый стабильный и оптимистичный. Он рассказывает подробнее о двух из них:

Базовый стабильный предусматривает то, что отстроят 3 000 мегаватт из 6 000 мегаватт, которые были повреждены и которые реально использовались. В то же время ожидается, что 8 – 9 блоки АЭС будут работать стабильно, а зима будет относительно обычной, без аномального холода. Отключения, в свою очередь, при таких периодах будут составлять до 12 часов электроэнергии в сутки.

Обратите внимание! На сегодня ситуация с электроэнергией похожа на базовый сценарий.