Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Заметим, что для бытовых потребителей и промышленности и бизнеса графики отключений электроэнергии могут отличаться.

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Как будут отключать свет 18 декабря

По словам энергетиков, для бытовых потребителей в течение 18 декабря с 07:00 до 20:00 будут действовать полочереди ограничений электроэнергии. В то же время, для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет также с 07:00 до 20:00.

Причиной применения ограничений в Укрэнерго называют повреждение энергообъектов в результате трех российских ракетно-дроновых атак, совершенных врагом в течение ноября и декабря 2024 года. В настоящее время ведутся ремонтные работы на энергообъектах.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу,

​​​ – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Энергетики также призывают не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет возвращается по графику.

Напомним, отныне отключение электроэнергии применяют по новым унифицированным графикам по всем областям. Обновленная инструкция предусматривает разделение очередей отключений на подчерки, чтобы обеспечить равномерное распределение ограничений и справедливость между регионами.