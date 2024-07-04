На церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації до кінця цього року.

Багато хто критично поставився до цього, підкреслюючи, що 1 гігават Зеленського – нереальні плани, адже на це потрібно суттєво більше часу ніж один рік. Разом з тим деякі зауважують, що побудувати гігават газової маневреної генерації до кінця 2024 року цілком реально, хоч і з певними нюансами.

Тож 24 Канал вирішив зʼясувати, як працюють газові мініелектростанції, чому думки щодо побудови 1 гігавата маневреної генерації до кінця 2024 року розділяються та чого чекати від цьогорічної зими.

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Чи реально побудувати 1 гігават генерації

Експерт з ринку енергетики Володимир Омельченко під час розмови з 24 Каналом зауважив, що Україні варто рухатися в напрямку газової маневреної генерації, адже присутній чималий дефіцит електроенергії.

Однак він додає, що з погляду часу, технічних можливостей та кадрового забезпечення, побудувати 1 гігават генерації за пів року – майже неможливо.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Побудова оцього 1 гігавата генерації залежить від багатьох чинників. Це і черга на замовлення, постачання відповідного обладнання, встановлення тощо.

Омельченко пояснює, що на такі замовлення в Європі є черга, яку потрібно ще відбути. Крім того, чимало часу потрібно потратити на розробку та підключення проєкту.

Потрібно витратити десь понад рік, а якщо більш точно – десь 16 – 18 місяців для реалізації,

– додає експерт.

Тобто за таких умов Україна зможе забезпечити 1 гігават генерації лише до наступної зими.

Цікаво, що про неможливість побудови 1 гігавата генерації говорить і колишня радниця міністра енергетики, Лана Зеркаль. За її словами газова генерація не будується протягом 6 місяців з моменту заяви. Для цього потрібно щонайменше рік.

Водночас експерт Юрій Корольчук у розмові з 24 Каналом заявив, що період такої реалізації складає аж понад 5 років.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Технічно таке побудувати до кінця цього року неможливо. Наприклад від 2 до 4 блоків газової електростанції по 250 мегаватів будуються десь від 5 років мінімум. Хто б що не казав, навіть для країн, які мають власне виробництво турбін для таких електростанцій, або ж мають налагоджені відносини з виробниками турбін, знадобиться чимало часу для побудови такого виду генерації.

Корольчук зауважує, що є деякі моменти, на які варто наголосити. Йдеться про те, що у заяві Зеленського йшлося саме про генерацію до 1 гігавата, тобто 1 000 мегаватів. А це може бути як 200, так і 300 мегаватів. Крім того, йшлося саме про приватні компанії та потреби для бізнесу.

Це не йшлося про побудову електростанції, яка буде забезпечувати виробництво електроенергії в енергосистемі, яка згодом буде продаватися для населення та промисловості,

– додає співрозмовник.

Думки експертів розділилися

Не погоджується із думкою щодо неможливості побудови 1 гігавата генерації до кінця цього року експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. У коментарі 24 Каналу він підкреслив, що зробити це реально, але для цього потрібно, щоб не держава зводила об'єкти генерації, а приватні компанії.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень На кожну область достатньо буде по декілька газових електростанцій, для того щоб побудувати 1 гігават маневрової генерації загалом.

Зауважте! Якщо у кожній області України (є 24 області та Автономна республіка Крим – 24 Канал), встановити по 2 газові електростанції, кожна потужністю близько 20 мегаватів, тоді вдасться побудувати десь 960 мегаватів – тобто близько до 1 гігавата.

Що таке альтернативна мобільна генерація

В уряді планують використовувати більше газотурбінних, газопоршневих електростанцій та інших видів альтернативної генерації для того, щоб допомогти українській енергосистемі подолати наслідки російських атак.

Ще раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції можна використовувати у великих містах для забезпечення водою і теплом. Водночас друга їхня сфера застосування – це енергетична безпека атомної генерації.

Коли при блекауті розвалюється мережа, розбалансовується і все виключається, то щоб підняти атомний блок, потрібно 100 – 150 мегаватів для старту його роботи. На генераторах такої потужності не доб'єшся. Відповідно потрібно знайти звідки "підкурити", і з цим можуть допомогти саме газотурбінні блоки,

– пояснив премʼєр.

За словами Омельченка, в Україні основною генерацією є саме атомна. Це означає, що споживання в системі постійно змінюється залежно від погоди чи періоду доби тощо.

Відтак атомна генерація не може реагувати на зміни в споживанні. А ось маневрова генерація може. Саме тому вона зараз важлива, адже без неї українська енергетична система практично не може працювати стабільно,

– наголошує експерт.

Як працює газова електростанція Наприклад, у час доби, коли електроенергії найбільш потрібно (зазвичай, це ранок та вечір), електростанція починає працювати на повну потужність. Водночас вночі, коли споживання електроенергії спадає, вона взагалі вимикається або просто працює на меншу потужність. Тобто це станція, яка може маневрувати потужністю.

Рябцев пояснює, що станція працює завдяки природному газу, який спалюється й, відповідно, виробляє електричну енергію.

Є спеціальна "топка", де цей газ спалюється. Внаслідок такого спалення утворюються розпечені гази, які обертають турбіну або штовхають поршні. І залежно від цього у нас станції або газопоршневі, або газотурбінні (штовхання поршнів видається на вал, який обертається, а турбіна безпосередньо приєднана до валу). Вал обертається, проходячи через магнітні поля, які приєднані на статорі магнітів, а отже, генерується електрична енергія. Відповідно, вона через спеціальні пристрої подається в мережу,

– розповів пан Геннадій.

Що буде зі світлом взимку

Рябцев каже, що ситуація в енергетиці наразі стабільно важка. Тривають як стабілізаційні вимкнення, так й аварійні.

Це означає, що не вистачає генерації, але ситуація далі може покращитися, якщо будуть проведені всі ремонтні роботи, точніше, регламентні роботи на всіх атомних енергоблоках – залишилося ще 4 енергоблоки, які потрібно відремонтувати. І, звичайно, коли будуть вводитися в дію газові електростанції малої потужності,

– пояснює він.

Водночас ситуація зі світлом на прийдешню зиму може залишитися взагалі без змін.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії,

– додає Рябцев.

Омельченко, своєю чергою, наголошує на тому, що зараз важко прогнозувати що буде цієї зими. Все через те, що є багато невідомості: це і наявність протиповітряної оборони, і нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо.

Я думаю, що, якщо брати базовий сценарій, то ситуація буде майже як у липні, але додайте ще десь 4 додаткові години відключень,

– пояснює експерт.

Важливо! Такий сценарій – це лише ймовірний прогноз. А отже можливі зміни: як у кращий бік, так і у гірший.

Солідарний з експертами й Корольчук, який вважає, що зима за будь-яких умов буде важкою. Все відбудувати чи відновити не так легко.

Насправді я вважаю, що ми поки не розуміємо наскільки прийдешня зима буде важкою. Єдине, що ми маємо, це здогадки з певним порівнянням у 2022 – 2023 роках. Тоді в середньому могло не бути 8 – 12 годин електроенергії, особливо в тих регіонах, де була велика кількість споживачів промисловості. Втім, такі відключення були не в усі дні,

– згадує експерт.

За словами пана Юрія, є декілька сценаріїв на цю зиму – це негативний, базовий стабільний та оптимістичний. Він розповідає детальніше про два з них:

Базовий стабільний передбачає те, що відбудують 3 000 мегаватів із 6 000 мегаватів, які були пошкоджені і які реально використовувалися. Водночас очікується, що 8 – 9 блоки АЕС будуть працювати стабільно, а зима буде відносно звичайною, без аномального холоду. Відключення, своєю чергою, за таких періодів будуть становити до 12 годин електроенергії на добу.

Зверніть увагу! На сьогодні ситуація з електроенергією схожа до базового сценарію.