В чому причина попиту на валюту
Протягом червня різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1,3% – тобто перебувала у прийнятних межах.
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Основними чинниками посилення попиту на валюту були:
- збереження високої інтенсивності видатків бюджету;
- активізація закупівель пального компаніями ПЕК перед потенційним підвищенням акцизного податку та імпорт електроенергії через втрату низки генеруючих потужностей;
- здійснення бізнесом операцій, дозволених у межах травневої лібералізації.
З огляду на збереження структурного дефіциту іноземної валюти інтервенції НБУ і надалі залишаються основним балансуючим механізмом на валютному ринку – у червні чистий продаж іноземної валюти становив 3 мільярди доларів,
– написали у НБУ.
Курс долара 5 липня
Протягом доби курс долара продемонстрував значне падіння вартості – на 5 – 43 копійки. Найбільше валюта просіла у обмінниках.
- У банках: купівля – 40,45 гривні, продаж – 40,95 гривні;
- В обмінниках: купівля – 40,05 гривні, продаж – 40,97 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 40,80 гривні, продаж – 40,88 гривні.