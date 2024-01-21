В США официально стартовала видимая часть президентской кампании. 15 января 2024 года в штате Айова состоялись первые кокусы Республиканской партии, и это дает повод 24 Каналу напомнить об избирательной системе в Соединенных Штатах, а также сделать некоторые прогнозы относительно будущих и сверхважных для Украины и всего мира выборов-2024.

Избирательная система в США максимально необычная для европейцев и кажется довольно сложной. Вместе с тем американцы чрезвычайно ею гордятся и считают едва ли не идеальным произведением практической демократии, имеющим несколько уровней предохранительных механизмов против случайных кандидатов-трикстеров и тиранов (привет, Трамп).

У избирательной системы США немало критиков, которые называют ее устаревшей и архаичной, а все сложные этапы и процедуры – искусственными наслоениями, возникшими в результате "косметических ремонтов" за более чем две сотни лет демократии в Северной Америке.

Также следование избирательным традициям в США сравнивают с ярым владельцем "блекберри", который принципиально не хочет переходить на айфон, несмотря на очевидные проблемы первого и еще более явные преимущества второго. Так или иначе, учитывая роль и значение США в мировой политике с этим приходится мириться, а соответственно – разбираться в деталях американской политики.

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Еще раз о двухпартийной системе: коротко о главном

В США существует двухпартийная система, двумя полюсами которой являются Республиканская и Демократическая партии. В стране есть и другие партии (абсолютно разнообразные, их существование гарантировано Конституцией и свободой слова и мысли).

Эти партии могут в разное время иметь ситуативный всплеск популярности. К примеру, на выборах-1912 второе место с более 27% занял кандидат от ныне давно не существующей Прогрессивной партии, всем хорошо известный Теодор Рузвельт, а четвертое место вообще взял социалист Юджин Дебс (он баллотировался прямо из тюрьмы). Впрочем, другие партии очень редко влияют на электоральную картину в целом, особенно во время выборов президента.

При этом выдвигать свою кандидатуру в президенты может практически любой – законы не запрещают это даже тем, кто находится под следствием или вообще отбывает наказание (привет, Трамп-2).

Критерии для кандидатов в президенты США:

кандидат должен родиться в Америке;

ему должно исполниться не менее 35 лет;

он должен проживать в США не менее 14 лет.

В выборах президента США могут участвовать независимые кандидаты (самый известный пример – миллиардер из Техаса Росс Перо, который был звездой избирательных кампаний в 1990-е и набирал почти 20%). Бесспорно будут они и в кампании-2024. Впрочем, влияние их будет минимальным и соревноваться они будут лишь за небольшую долю процента по примеру Коннора Роя из сериала "Наследники".

Главное же противостояние развернется между кандидатами от двух традиционных партий – Республиканской и Демократической.

Первые традиционно считаются более консервативными и несколько более правыми,

Вторые – более либеральными и прогрессивными (они меньше обращают внимания на "традиционные ценности" и вопросы религии).

При этом обе партии не однородны и имеют разные фракции, иногда очень радикальные. Так, внутри Демократической партии есть левые или даже левацкие группы, которые при желании можно назвать квазикоммунистами.



У их оппонентов есть ответ в виде сторонников MAGA-республиканцев (акроним от слогана политических кампаний Трампа Make America Great Again). Последних также называют трампистами и сейчас они все больше эволюционируют не в сторону фракции, а некой политической секты (в Украине такие процессы также хорошо известны).



Поклонница Трампа в шляпе MAGA / Фото Джабин Ботсфорд / The Washington Post

Что такое праймериз и каких видов бывают

От одной партии в финальной стадии выборов (то есть, собственно голосовании) может быть только один кандидат. При этом номинантов на звание кандидата от партии может быть множество. Победителя номинации определяют партийные праймериз или первичные выборы.

Они проходят в каждом штате по своим правилам (не забываем, что США – действительно федеративное государство, где каждый штат имеет собственное законодательство и свои порядки, в отличие от номинально федеративной России, которая на самом деле является унитарным государством).

Праймериз могут быть открытыми, когда голосуют все желающие, включая представителей других партий, полузакрытыми (голосуют представители партии, а также независимые беспартийные избиратели из этого же штата) или же закрытыми – когда голосуют только зарегистрированные сторонники партии.

Закрытые праймериз



Коннектикут, Делавэр, Флорида, Канзас, Кентукки, Мэн, Мэриленд, Небраска, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Пенсильвания и Вайоминг.



Коннектикут, Делавэр, Флорида, Канзас, Кентукки, Мэн, Мэриленд, Небраска, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Пенсильвания и Вайоминг. Полузакрытые праймериз



Аляска, Аризона, Колорадо, Айова, Канзас, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Орегон, Род-Айленд, Юта и Западная Вирджиния.



Аляска, Аризона, Колорадо, Айова, Канзас, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Орегон, Род-Айленд, Юта и Западная Вирджиния. Открытые праймериз



Алабама, Арканзас, Джорджия, Гавайи, Мичиган, Миннесота, Миссури, Монтана, Северная Дакота, Вермонт и Висконсин.

Также праймериз проводит округ Колумбия и Пуэрто-Рико.

Классические Праймериз – это голосование с помощью бюллетеней, обычно они проходят с определенным барьером (например, 10%), чтобы отсеять маргинальных кандидатов. Впрочем, есть штаты, где победитель получает все голоса делегатов.

Что такое кокусы и на что влияют Это когда перед голосованием происходит полемическая дискуссия, во время которой формируются группы поддержки кандидатов, можно менять свою позицию, а в итоге считают голоса в группах поддержки. Определяться помогают и дебаты кандидатов, правда, сейчас они проходят в урезанном формате, поскольку фаворит гонки, Дональд Трамп, их игнорирует и предпочитает формат митингов и прямого общения с потенциальными избирателями (а там он охотно путает названия городов, где выступает, и даже целых стран).

Где проходят кокусы:

Айова, Невада, Айдахо, Мичиган, Миссури, Колорадо, Северная Дакота, Юта, Гавайи, Вайоминг + Виргинские острова, Восточное Самоа, Гуам, Северные Марианские острова.

Цель праймериз и кокусов в штатах – избрать делегатов на общий партийный съезд. В процессе определяются делегаты, которые будут представлять (отдавать свой голос) за определенного кандидата.

То есть победа на праймериз и кокусах – это лишь обещание поддержки определенного количества делегатов.

Важно! Участие в праймериз принимают партийные делегаты от штата, их количество определяется численностью населения. Самым большим является Калифорния, которая делегирует 169 представителей, наименьшим – Делавэр с 16 делегатами.



Общее количество делегатов от республиканцев в 2024 году – 2 429. В июле 2024 года они соберутся на Национальный съезд (конвент) своей партии в Милуоки на арене клуба НБА "Милуоки Бакс", где будет 18 июля официально провозглашено имя победителя, который станет официальным кандидатом на выборах президента США. Для победы нужны голоса 1 215 делегатов, то есть 50%.

У демократов будет похожая процедура:

Здесь разное количество делегатов и количество голосов, нужных для победы (2 383), но их Конвент пройдет в августе 2024 года на арене другого клуба НБА – "Чикаго Буллс".

Имя номинанта от Демократической партии планируют назвать 22 августа, при этом на 99% его имя уже известно – это действующий президент США Джо Байден. Традиционно действующий президент (за редкими исключениями) идет на второй срок и традиционно не имеет проблем с номинацией.

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Относительно кандидата от Республиканской партии такого однозначного единодушия нет. Сейчас фаворитом считается бывший президент США Дональд Трамп, однако, у него довольно мощные соперники – губернатор Флориды Рон Десантис и экс-губернатор Южной Каролины и постоянный представитель США в ООН в 2017 – 2018 годах Никки Хейли.

Им предстоит пройти предвыборный марафон праймериз и кокусов.

Этот путь имеет долгую историю и вобрал в себя немало легенд и традиций. Каждый этап имеет свое уникальное название и особенности и сейчас является фактическим политическим реалити-шоу, за которым с большим удовольствием наблюдает вся страна и весь мир вместе с ней.

Чем важна Айова и как Трамп победил там с большим отрывом

Марафон за номинацию от Республиканской партии начался в штате Айова 15 января 2024 года – это так называемый кокус без барьера, в котором определялись первые 40 делегатов на Национальный конвент (конвенция) республиканцев.

Кокус в Айове важен тем, что проходит первым и задает тон всему избирательному процессу. Впрочем, это скорее моральное преимущество, ведь не гарантирует общей победы. То же самое касается и Нью-Гэмпшира.

Под "тоном" следует понимать не какую-то абстракцию или моральное преимущество, хотя это тоже важно, но и вполне реальные симпатии тех, кто за все платит (избирательные кампании в США традиционно проходят за счет пожертвований доноров и спонсоров). Именно первые праймериз позволяют донорам определиться со своим кандидатом и соответственно могут существенно повлиять на кампанию и весь избирательный процесс.

Прогнозируемую победу в Айове с результатом 51% одержал Трамп, что дало ему пока 20 делегатов, вторым финишировал Десантис с 21,2% (8 делегатов), третьей – Хейли с 19,1% и 7 делегатами.



Результаты кокусов в Айове 15 января 2024 года

Трамп, Десантис или Хейли?

Главным итогом кокусов в Айове стала не вполне ожидаемая победа Трампа и его неуязвимость к громким скандалам (речь идет об очередных свидетельствах жертв изнасилований, организованных ныне покойным миллионером Джеффри Эпштейном, другом и бизнес-партнером Трампа), а схождение с дистанции одиозного трикстера Вивека Рамасвами (набрал 7,7% и 3 делегата).



Вивек Рамасвами / Фото AP

Этот персонаж был в кампании республиканцев еще более яростной версией Трампа и позволял себе нести совершенно откровенный бред, который вряд ли бы согласились произносить с высоких трибун даже его украинские аватары Олег Ляшко, Гео Лерос и Вадим Рабинович.

Дошло до того, что Вивека проклял сам Трамп. Правда, после объявления Рамасвами о выходе из кампании в пользу 45-го президента, простил и назвал "неплохим парнем". Это предвещает бывшему "продавцу воздуха" в случае победы Трампа какую-то должность в госсекторе.

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Чем скандален Рамасвами Он обогатился на медицинских стартапах, ни одно из обещанных им чудо-лекарств так и не появилось на рынке и не сумело доказать хоть какой-то эффективности. Во время своей кампании он делал многочисленные антиукраинские заявления и пытался изображать большего Трампа, чем сам Трамп. При этом Вивека неоднократно ловили на лжи и искажении фактов. Остановили его только результаты в Айове.

Еще один эпигон Трампа – губернатор Флориды в ковбойских сапогах Рон Десантис, еще год назад считался потенциальным победителем гонки за номинацию, но сейчас пасет задних и разгромно проигрывает на дебатах Никки Хейли. Она эффектно размазывает Рона и лепит на него клеймо "человека, не имеющего собственного мнения", более того – меняет его, словно тот флюгер (как в случае с помощью Украине).



Рон Десантис / Фото AP

Десантис действительно профукал проценты своего преимущества и стал заложником пузыря соцсетей, он отчаянно боролся с "воукизмом", забыв, что эта проблема интересует лишь малую долю избирателей республиканской партии. Вместо этого им более важны экономика, рабочие места и решение реальных, а не виртуальных проблем.

Он делал большую ставку на Айову и хорошо вложился в местную кампанию. Следствием этого стало второе место, но большой разрыв с Трампом и минимальный с Хейли. Фактически это пиррова победа – эксперты даже предполагали, что в случае, если бы Десантис финишировал третьим, а второй стала Хейли, он вообще бы снял свою кандидатуру.

Впрочем, похоже, это произойдет на следующих праймериз. Сейчас же Десантис топчется на одном электоральном поле с Трампом и фактически ничего нового не может предложить избирателям.



Победа в округе Джонсон дает надежду Никки Хейли на продолжение борьбы

Другое дело – Хейли, она делает ставку на образованный и обеспеченный электорат, в то время как избиратели Трампа и Десантиса – малоимущие и не слишком образованные жители сельских районов, то есть фермеры или, если хотите, те самые "реднеки".

Это распределение заметно даже по результатам в Айове:

Трамп проиграл Хейли в округе Джонсон (там, где Университет Айовы) и победил, но не набрал больше 40% в зажиточных округах (Хейли там была второй).

Ощутимый же перевес Трампа (более 60%) зафиксирована только в бедных округах.

Нью-Гэмпшир

Таким образом, у Хейли есть перспектива хорошо показать себя в более урбанизированных и состоятельных штатах. И такая возможность появится уже вскоре на очень важных праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Этот штат небольшой, однако считается очень важным для избирательной кампании. Никки Хейли как раз делает на него большую ставку и ожидает высокие результаты для себя. Она консолидирует вокруг себя либеральных и умеренных республиканцев, которые не желают новой победы Трампа.

Кандидат уже даже сделала соответствующие корректировки кампании – она объявила, что больше не будет дебатировать с Десантисом (5-ех раз хватило), а нацелена исключительно на Трампа.

Это хороший сигнал и неплохой месседж для того, чтобы провозгласили новую точку сбора для всех умеренных, ведь после выхода из кампании главного антитрамповца Криса Кристи у госпожи Хейли не осталось конкурентов в этом амплуа. Кристи имел большую поддержку именно в Нью-Гэмпшире и сейчас ожидается, что эти голоса "перетекут" к Хейли.



Никки Хейли в Айове / фото AP

Праймериз в Нью-Гэмпшире состоятся 23 января 2024 года. Ожидается, что там определится, готовы ли будут избиратели голосовать за Хейли как альтернативу Трампу, и видят ли ее вообще президентом. В случае успеха в Нью-Гэмпшире для Хейли будет очень важным результат праймериз в ее родном штате Южная Каролина (24 февраля 2024 года).

Что такое "супервторник" и чего Трампу ждать от "суперпонедельника"

Следующей важной датой кампании-2024 считается 5 марта. Это так называемый "супервторник", когда состоятся одновременные праймериз сразу в 15 штатах и 1 зарубежной территории США. Речь идет о таких штатах как Алабама, Аляска, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Теннесси, Техас, Юта, Вермонт и Вирджиния, а также Восточное Самоа.

Во время "супервторника" определится более трети делегатов на Национальный конвент (около 30% делегатов партийного съезда у демократов и около 34% – у республиканцев).

Важно! Фактически во время "супервторника" с большой вероятностью традиционно определяется будущий победитель номинации.

Главный фаворит "Супервторника-2024" с большим отрывом – Дональд Трамп, но шансы на то, что это будет не он, существуют и они вовсе не нулевые.

Также существуют и "черные лебеди". Это тот самый суд, который может запретить Трампу баллотироваться вообще (сейчас Трампу запрещено участвовать в праймериз в штатах Колорадо и Мэн, а относительно участия в электоральном процессе в штате Мичиган – решение должен принять Конгресс).

Подробно Сможет ли Трамп принять участие в выборах президента США 2024 года

За день до "супервторника" – 4 марта 2024 года – начнется судебное разбирательство по существу федерального уголовного дела "Соединенные Штаты Америки против Дональда Дж. Трампа" об участии последнего в попытках отменить президентские выборы 2020 года в США путем мятежа и штурма Капитолия 6 января 2021 года.



Дональд Трамп / Фото Haiyun Jiang / The New York Times

Суд должен определить роль Трампа в тех событиях и по своему значению это будет "суперпонедельник", который повлияет и на "супервторник" и на дальнейшую кампанию. Когда будет судебное решение – неизвестно (ускоренного рассмотрения дела может не произойти), но оно безусловно станет сверхважным фактором.

Кроме того, Трампа также ждет суд 25 марта 2024 года – "Народ штата Нью-Йорк против Дональда Дж. Трампа". Это уже легендарное дело о деньгах на взятку для порнозвезды Сторми Дэниелс.



А в мае 2024 года начнется рассмотрение федерального дела "Соединенные Штаты Америки против Дональда Дж. Трампа, Уолтина Науты и Карлоса Де Оливейры" – о хранении тайных документов в туалете на вилле Трампа Мар-а-Лаго.

Таким образом, существует вероятность, что на Национальный партийный конвент республиканцев Трамп будет ездить из залов судов. И в случае победы продолжит это делать, но уже во время осенних дебатов кандидатов в президенты.

Первые из них запланированы на 16 сентября 2024 года в Техасе.

Вторые и третьи раунды дебатов должны состояться 1 и 9 октября 2024 года, а сами выборы – 5 ноября 2024 года.

Что это за Коллегия выборщиков и почему в США нет прямых выборов президента

Для тех, кто дочитал до этого места, есть еще одна изюминка: в США нет прямых выборов президента. То есть американцы голосуют не за конкретного кандидата (хотя его имя и стоит в бюллетене), а делегируют свои голоса коллегиям выборщиков.

Их 538, они разделены по всем штатам в соответствии с количеством населения. Наибольшее количество выборщиков в Калифорнии – 55.

Тот из кандидатов, кто наберет наибольшее количество голосов в штате (демократ или республиканец), заручится всеми 55 голосами выборщиков по принципу "победитель получает все".

Обратите внимание! Именно поэтому в США может победить кандидат, за которого совокупно отдали меньшее количество голосов граждан (так было, например, в 2016 году, когда Хиллари Клинтон получила 48,1% (65 844 610 голосов) против 46% и 62 979 636 голосов избирателей за Трампа, но проиграла, поскольку ее оппонент взял 304 голоса выборщиков против 227).

По такому принципу выборы президента работают во всех штатах, кроме Небраски и штата Мэн, где голоса распределяются в соответствии с результатами понятного нам всенародного голосования.

Кандидат, набравший 270 из 538 голосов выборщиков, и становится президентом США. На этом избирательный марафон в США завершается.

Важное дополнение – параллельно с выборами президента США пройдут выборы в Конгресс. Там пока прогнозируют победу демократов.