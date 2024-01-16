Журналисты отметили, что это произошло во вторник, 16 января. До этого он прославился антиукраинскими заявлениями и не только.

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Что известно о выбытии из гонки Вивека Рамасвами

Вивек Рамасвами, 38-летний предприниматель и новичок в политике, ненадолго произведший фурор своими дерзкими политическими предложениями и огромным чувством уверенности, выбыл из гонки за выдвижение в Белый дом от республиканской партии после нелестного четвертого места на кокусах в Айове,

– отметили журналисты.

Сразу после этого Рамасвами поддержал Дональда Трампа на выборах президента США, заявив: "Он получит мою полную поддержку".

Издание отметило, что основную часть своей кампании предприниматель финансировал сам, используя деньги, заработанные на биотехнологиях и финансах.

Какие заявления озвучивал Вивек Рамасвами