Дональд Трамп лидирует на первых республиканских кокусах в штате Айова. Он побеждает с рекордным отрывом, подкрепляющим его позицию как единого кандидата от республиканцев.

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Трамп значительно опережает всех

Губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывшая посолка США в ООН Никки Гейли сражались за второе место. После подсчета 34% голосов Трамп получил 51,9%. ДеСантис – 20,7%, а Хейли – 19%.

Что такое кокусы Это одна из форм первоначальных выборов, на которых партии определяют кандидатов – фаворитов для участия в выборах президента США. Кроме этого, выбирают делегатов на крупные партийные съезды, где летом 2024 утвердят своего кандидата.

Я чувствую себя очень бодрым и сильным для нашей страны,

– отметил Трамп.

Также в Нью-Гэмпшире 23 января состоятся первые праймериз. Именно они и кокусы в Айове считаются символическим началом президентской гонки.

Кандидаты уделяют огромное внимание победе в этих двух штатах именно потому, что они задают тон дальнейшим выборам.

Более 20 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах