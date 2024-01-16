Дональд Трамп лідирує на перших республіканських кокусах у штаті Айова. Він перемагає із рекордним відривом, що підкріплює його позицію як єдиного кандидата від республіканців.

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Трамп значно випереджає всіх

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс і колишня посолка США в ООН Ніккі Гейлі боролися за друге місце. Після підрахунку 34% голосів Трамп отримав 51,9%. ДеСантіс – 20,7%, а Хейлі – 19%.

Що таке кокуси Це одна з форм первинних виборів, на яких партії визначають кандидатів – фаворитів для участі у виборах президента США. Крім цього, обирають делегатів на великі партійні з'їзди, де влітку 2024 року затвердять свого кандидата.

Я відчуваю себе дуже бадьорим і сильним для нашої країни,

– зазначив Трамп.

Також у Нью-Гемпширі 23 січня відбудуться перші праймеріз. Саме вони та кокуси в Айові вважаються символічним початком президентських перегонів.

Кандидати приділяють величезну увагу перемозі в цих двох штатах саме тому, що вони задають тон подальшим виборам.

Понад 20 штатів можуть заборонити Трампу брати участь у виборах