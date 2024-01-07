Рік почався не з найкращих новин для Трампа. Документи, які опинилися у розпорядженні ЗМІ, свідчать, що понад 20 штатів можуть заборонити йому брати участь у виборах. Мовиться про виключення кандидатури Трампа з виборчих списків.

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Раніше відповідні рішення вже ухвалили у штатах Мен та Колорадо. Обидва штати аргументували це рішення 14 поправкою до Конституції США. Вона забороняє учасникам заколотів обіймати найвищі державні посади. Тим часом саме з Трампом пов'язані заворушення у Вашингтоні у ніч на 7 січня 2021 року.

Офіційно оскаржили кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах. Трампа дискваліфікували з праймеріз у штатах Колорадо та Мен до розгляду апеляцій,

– мовиться у повідомленні.

Сам скандальний політик наразі ще не відреагував на це.

Що буде для України, якщо Трамп переможе на виборах

Чимало українців побоюються наслідків можливої перемоги Трампа на виборах у США. Водночас Дмитро Кулеба переконаний, що навіть у такому випадку катастрофа не станеться. Глава МЗС України налаштований оптимістично.

За словами Кулеби, у цьому випадку необхідно буде продовжити роботу. Глава МЗС України зауважив, що будь-якої ситуації необхідно витискати користь для країни. Якщо ж користі немає, то варто повертати ситуацію так, щоб вона з'являлася.