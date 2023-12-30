Вони мають відбутися вже у листопаді 2024 року. Варто зазначити, що штат Мен став другим, який вирішив не допускати Трампа до виборів президента США.

До теми Карма 14 поправки XIX століття: чи зможе Трамп взяти участь у виборах президента США 2024

Штат Мен не допустив Трампа до виборів

Держсекретар штату Мен Шенна Беллоуз заявила, що Дональда Трампа не допустили до балотування на посаду президента через його причетність до заворушень на Капітолії США 2021 року. У відповідь у Трампа вже підтвердили намір подати апеляцію на це рішення.

Варто наголосити, що штат Мен став другим штатом слідом за Колорадо, який заборонив Трампу балотуватися на посаду. Перший штат запровадив заборону в середині грудня 2023 року. В обох випадках рішення ґрунтувалося на тлумаченні 14 поправки до Конституції США, що забороняє учасникам заколотів обіймати найвищі державні посади.

Журналісти BBC наголосили, що рішення штатів Мен і Колорадо створюють додатковий тиск на Верховний суд США, щоб він остаточно постановив, чи має Трамп право балотуватися в президенти відповідно до згаданої поправки.

Чи вплинуть заборони на балотування Трампа на пост президента США

Журналісти AFP у своєму матеріалі пояснили, що обидва штати наразі призупинили свої заборони, поки триває судовий процес. Тобто прізвище Трампа майже напевно може з'явитися в бюлетенях на праймеріз 5 березня 2024 року.

Водночас сильно консервативний Верховний суд США, до складу якого входять три особи, призначені Трампом, може відмовитися переглядати справу, яку вніс штат Колорадо. Це означає, що Трамп може залишиться у грі.

Автори матеріалу все ж зазначили, що навіть якщо заборони Колорадо та Мен залишаться в силі, очікується, що Дональд Трамп зможе забезпечити собі балотування на вибори президента від Республіканської партії й без цих штатів.

Однак несприятливе рішення Верховного суду США, яке є обов'язковим для судів нижчої інстанції по всій країні, а не вузьке процедурне рішення, що стосується лише штату Колорадо, може зірвати основне оскарження експрезидента. Тоді йому доведеться вирішувати, чи балотуватися на пост президента як кандидат від третьої партії.

Але навіть якщо Верховний суд не зважить рішення на рівні штату, судді можуть залишити можливість на оскарження права Трампа на загальні вибори.

Тому, на думку журналістів, Трампу цілком може бути заборонено кинути виклик президенту Джо Байдену на виборах в листопаді 2024 року, навіть якщо він виграє можливість стати кандидатом у президенти СЩА від Республіканської партії.

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