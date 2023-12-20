Рішення Верховного суду Колорадо щодо виключення Дональд Трампа зі списку кандидатів на президентське крісло є безпрецедентним. Тепер цю справу має розглянути Верховний суд США.

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Чому Трампа "зняли" з виборів

Суд Колорадо послався на 14 поправку до Конституції США. Вона забороняє учасникам заколотів обіймати найвищі державні посади. У випадку Трампа мовиться про штурм Капітолія США, який відбувся 6 січня 2021 року через його дії.

Представник його передвиборчого штабу Стівен Чунг вже повідомив про наміри оскаржити це рішення. Також він назвав судовий вердикт неправильним. Саме рішення ще не набуло чинності. Його відкликали до 4 січня 2024 року. Якщо колишній президент США подасть апеляцію, то це рішення ймовірно відкладуть ще на певний термін.

До слова, у питанні щодо скандального політика-республіканця не було одностайності. Так, за виключення Трампа з виборів проголосували 4 судді, а 3 з них виступили проти цього.

Вердикт Верховного суду штату стосується лише Колорадо, але це історичне рішення вплине на президентську кампанію 2024 року.

Трамп не просто підбурював повстання. Навіть коли облога Капітолія була повністю розгорнута, він продовжував її підтримувати, неодноразово вимагаючи, щоб віцепрезидент (Майк – 24 Канал) Пенс відмовився виконувати свій конституційний обов’язок, і викликаючи сенаторів, щоб переконати їх припинити підрахунок голосів виборців. Ці дії являли собою відкриту, добровільну та безпосередню участь у заколоті,

– мовиться у рішенні суду.

Зверніть увагу! У США 14 поправку схвалили після Громадянської війни. Вона забороняє обіймати посади тим чиновникам, які присягнули на вірність Конституції, але взяли участь у повстаннях. Поправка містить у собі розпливчасте формулювання (наприклад, там не згадується напряму президентство), тому з 1919 року його застосували лише двічі.

Ця справа може дійти Верховного суду США. Якщо ця інстанція ухвалить рішення, то її вердикт стане обов'язковим для всіх 50 американських штатів.

Що кажуть про Трампа