Решение Верховного суда Колорадо по исключению Дональд Трампа из списка кандидатов на президентское кресло беспрецедентно. Теперь это дело должен рассмотреть Верховный суд США.
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Почему Трампа "сняли" с выборов
Суд Колорадо сослался на 14 поправку к Конституции США. Она запрещает участникам мятежей занимать самые высокие государственные должности. В случае Трампа речь идет о штурме Капитолия США, который произошел 6 января 2021 года из-за его действий.
Представитель его предвыборного штаба Стивен Чунг уже сообщил о намерениях обжаловать это решение. Также он назвал судебный вердикт неправильным. Само решение еще не вступило в силу. Его отозвали до 4 января 2024 года. Если бывший президент США подаст апелляцию, это решение вероятно отложат еще на определенный срок.
Вердикт Верховного суда штата относится только к Колорадо, но это историческое решение повлияет на президентскую кампанию 2024 года.
Трамп не просто подстрекал восстание. Даже когда осада Капитолия была полностью развернута, он продолжал ее поддерживать, неоднократно требуя, чтобы вицепрезидент (Майк – 24 Канал) Пенс отказался выполнять свой конституционный долг и вызывая сенаторов, чтобы убедить их прекратить подсчет голосов избирателей. Эти действия представляли собой открытое, добровольное и непосредственное участие в мятеже,
– говорится в решении суда.
Это дело может прийти к Верховному суду США. Если эта инстанция примет решение, ее вердикт станет обязательным для всех 50 американских штатов.
Что говорят о Трампе
- Недавно Конгресс одобрил решение, запрещающее любому президенту США выводить страну из состава НАТО. На этот закон, в частности, повлияла предвыборная риторика Трампа. Его критики опасаются, что кандидат от Республиканской партии в случае своей второй победы откажется от обязательств США по пакту о взаимной обороне НАТО или вообще сделает так, чтобы его страна вышла из Альянса.
- Политолог Николай Давыдюк в комментарии 24 Каналу назвал такой пессимистический сценарий очень выгодным для Владимира Путина. Ведь выход США из НАТО приведет к разрушению европейской безопасности.
- Другое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Он предположил, что Трамп хочет не развалить НАТО, а пересмотреть действующий статус Альянса. По словам эксперта, в случае победы этого кандидата главный риск будет состоять в его непоследовательности.