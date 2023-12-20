Решение Верховного суда Колорадо по исключению Дональд Трампа из списка кандидатов на президентское кресло беспрецедентно. Теперь это дело должен рассмотреть Верховный суд США.

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Почему Трампа "сняли" с выборов

Суд Колорадо сослался на 14 поправку к Конституции США. Она запрещает участникам мятежей занимать самые высокие государственные должности. В случае Трампа речь идет о штурме Капитолия США, который произошел 6 января 2021 года из-за его действий.

Представитель его предвыборного штаба Стивен Чунг уже сообщил о намерениях обжаловать это решение. Также он назвал судебный вердикт неправильным. Само решение еще не вступило в силу. Его отозвали до 4 января 2024 года. Если бывший президент США подаст апелляцию, это решение вероятно отложат еще на определенный срок.

К слову, в вопросе о скандальном политике-республиканце не было единодушия. Так, за исключение Трампа с выборов проголосовали 4 судьи, а 3 из них выступили против этого.

Вердикт Верховного суда штата относится только к Колорадо, но это историческое решение повлияет на президентскую кампанию 2024 года.

Трамп не просто подстрекал восстание. Даже когда осада Капитолия была полностью развернута, он продолжал ее поддерживать, неоднократно требуя, чтобы вицепрезидент (Майк – 24 Канал) Пенс отказался выполнять свой конституционный долг и вызывая сенаторов, чтобы убедить их прекратить подсчет голосов избирателей. Эти действия представляли собой открытое, добровольное и непосредственное участие в мятеже,

– говорится в решении суда.

Обратите внимание! В США 14 поправку одобрили после Гражданской войны. Она запрещает занимать должности чиновникам, которые присягнули на верность Конституции, но приняли участие в восстаниях. Поправка включает в себя расплывчатую формулировку (например, там не упоминается напрямую президентство), поэтому с 1919 года ее применили только дважды.

Это дело может прийти к Верховному суду США. Если эта инстанция примет решение, ее вердикт станет обязательным для всех 50 американских штатов.

Что говорят о Трампе