Закон еще ожидает подпись Джо Байдена. Впрочем, уже сейчас журналисты называют его принятие признаком приверженности Конгресса НАТО.
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Что означает закон
Новый закон запрещает любому президенту выводить США из НАТО без одобрения Сената или Акта Конгресса.
Инициаторами законодательной нормы выступили представители обеих партий в Сенате – демократ Тим Кейн и республиканец Марк Рубио.
Кейн, объясняя поддержку НАТО со стороны законодателей, отметил, что Альянс сумел сохранить силу в ответ на войну Путина в Украине и рост вызовов во всем мире. Кроме того, приверженность Конгрессу НАТО "посылает серьезный сигнал авторитарным режимам о том, что свободный мир остается единым", подчеркнул демократ.
Причем здесь Трамп
Новый закон приняли на фоне неоднозначных заявлений предполагаемого кандидата в президенты от Республиканской партии бывшего главы США Дональда Трампа. Критики Трампа говорят, что риторика экс-президента ослабляет единство и силу целей Североатлантического союза. Они опасаются, что в случае победы на выборах Трамп откажется от обязательств США по пакту о взаимной обороне НАТО или полностью выведет США из этого союза.
В то же время в издании отмечают, что Альянс приобрел новое значение при президентстве Байдена, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Во время своего срока Байден многое инвестировал в НАТО, направив больше войск и военных ресурсов в Европу, чтобы продемонстрировать силу в ответ на агрессию Путина. Также при Байдене Альянс пополнился новым членом – Финляндией и готовится принять еще одного участника – Швецию.
61 миллиард долларов для Украины от США: что известно
- Осенью Байден внес в Конгресс законопроект о предоставлении совместного пакета помощи союзникам в размере 106 миллиардов долларов. 61 миллиард должен был пойти Украине.
- Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил за разделение помощи Израилю и Украине.
- В декабре администрация Байдена направила срочное предупреждение в Конгресс. Она заявила, что для помощи Украине уже почти не осталось средств и призвала побыстрее принять финансирование Киева на 2024 год.
- 6 декабря Сенат заблокировал рассмотрение законопроекта из-за спора демократов и республиканцев по поводу "стены" на границе с Мексикой.
- 14 декабря спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не поддержал предложение о том, чтобы продлить на одну неделю работу обеих палат Конгресса. Поэтому парламент США идет на рождественские каникулы, не приняв помощь Украине.
- Впоследствии стало известно, что Сенат США будет работать, отложив свои праздничные каникулы.