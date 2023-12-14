Так, лидер большинства в Сенате Чак Шумер принял не слишком популярное для политиков, но важное для Украины решение. Он решил оставить членов в городе на следующей неделе, чтобы провести голосование по выделению помощи нашему государству.

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В переговорах наблюдается прогресс

Шумер отложил каникулы, чтобы была возможность еще раз проголосовать за законопроект, предусматривающий выделение Украине помощи. Как мы отметили выше, говорится о 61 миллиарде долларов. И эта помощь нашему государству остро необходима сейчас.

По словам Шумера, на следующей неделе состоится голосование. Между тем представитель республиканцев Джон Тун сделал другое заявление, которое наталкивает на оптимистические мнения. По его словам, в переговорах есть прогресс.

Республиканцы говорят, что действия на границе насущны. Если они серьезно настроены что-нибудь сделать, они не должны так спешить домой. Впереди еще много работы,

– подчеркнул Шумер.

Он также обратился к республиканцам. По словам Шумера, за тем, что сейчас делает Конгресс, наблюдает весь мир. За этим следят друзья, враги, и "Путин внимательно наблюдает". Поэтому, отметил он, демократы будут продолжать работу.

По словам Шумера, "слишком многое поставлено на карту для Украины, для Америки, для демократии".

Путин стремится, чтобы Америка покинула Украину, и думает, что ему это удается – отчасти благодаря Трампу. Вот что Путин только что сказал об американской помощи Украине: "халява когда-нибудь закончится, и, кажется, она уже заканчивается". Мы должны действовать,

– подчеркнул Шумер, обращаясь к республиканцам.

Интересно, что ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение, которое касалось продолжения работы конгрессменов на неделю.

Как бы там ни было, Сенат к работе вернется в понедельник. Благодаря этому в течение выходных участники переговоров из Белого дома, демократы и республиканцы из Сената будут иметь время, чтобы прийти к согласию. Речь идет как о вопросе выделения средств Украине, так и о государственной границе США.