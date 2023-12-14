Так, лідер більшості у Сенаті Чак Шумер ухвалив не надто популярне для політиків, але важливе для України рішення. Він вирішив залишити членів у місті наступного тижня, щоб провести голосування щодо виділення допомоги нашій державі.

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У переговорах спостерігається прогрес

Шумер відклав канікули, щоб була можливість ще раз проголосувати за законопроєкт, який передбачає виділення Україні допомоги. Як ми зазначили вище, мовиться про 61 мільярд доларів. І ця допомога нашій державі гостро необхідна зараз.

За словами Шумера, наступного тижня відбудеться голосування. Тим часом представник республіканців Джон Тун зробив іншу заяву, яка наштовхує на оптимістичні думки. За його словами, у переговорах є прогрес.

Республіканці кажуть, що дії на кордоні є нагальними. Якщо вони серйозно налаштовані щось зробити, вони не повинні так поспішати додому. Попереду ще багато роботи,

– наголосив Шумер.

Він також звернувся до республіканців. За словами Шумера, за тим, що зараз робить Конгрес, спостерігає весь світ. За цим стежать друзі, вороги, і "Путін уважно спостерігає". Тому, зазначив він, демократи продовжуватимуть працювати.

За словами Шумера, "занадто багато поставлено на карту для України, для Америки, для демократії".

Путін прагне, щоб Америка покинула Україну, і думає, що йому це вдається – частково завдяки Трампу. Ось що Путін щойно сказав про американську допомогу Україні: "халява колись закінчиться, і, здається, вона вже закінчується". Ми повинні діяти,

– наголосив Шумер, звертаючись до республіканців.

Цікаво, що раніше спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію, яка стосувалася продовження роботи конгресменів на тиждень.

Хай там як, Сенат до роботи повернеться у понеділок. Завдяки цьому впродовж вихідних учасники переговорів з Білого дому, демократи та республіканці з Сенату матимуть час, щоб дійти згоди. Мовиться як про питання виділення коштів Україні, так і про державний кордон США.