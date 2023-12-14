Попередньо рішення погодив Конгрес. За оборонний бюджет США проголосували 310 членів нижньої палати Конгресу, проти були 118. Палата ухвалила закон більшістю у дві третини голосів.
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Водночас фінальна версія документа не містить обмежень на політику Пентагону стосовно абортів і заборони Пентагону фінансувати лікування працівників і військових, які стосуються гендерної дисфорії.
Але там усе ще є положення про продовження суперечливої програми стеження за іноземцями з боку Федерального бюро розслідувань до початку 2025 року.
Що з допомогою для України
The Hill вказує, що проєкт закону подовжує дію одного із заходів із надання допомоги Україні – Ініціативи зі сприяння безпеці України – до кінця 2026 року, виділяючи 300 мільйонів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, і в наступному.
Однак, Reuters пише, що "ця цифра мізерна порівняно з 61 мільярдом допомоги Україні, яку Байден попросив Конгрес схвалити, щоби допомогти Києву в боротьбі з російським вторгненням".
Далі закон має підписати Байден
Після схвалення в Сенаті закон передадуть на підпис до президента Джо Байдена, імовірно, він підпише його.
Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 мільярдів доларів, який застряг у Конгресі.
Конгрес усе ще не схвалив додаткову допомогу Україні
- Зауважимо, що Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців.
- Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня, а це означає, що проєкт не схвалять до Різдва.