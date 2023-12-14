Попередньо рішення погодив Конгрес. За оборонний бюджет США проголосували 310 членів нижньої палати Конгресу, проти були 118. Палата ухвалила закон більшістю у дві третини голосів.

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Зауважте. Остаточна версія Акту про асигнування на національну оборону, яку узгодили палати Конгресу, не містить низки поправок, які ухвалили республіканці в Палаті представників проти, як вони кажуть, "лівацтва" в Пентагоні.

Водночас фінальна версія документа не містить обмежень на політику Пентагону стосовно абортів і заборони Пентагону фінансувати лікування працівників і військових, які стосуються гендерної дисфорії.

Але там усе ще є положення про продовження суперечливої програми стеження за іноземцями з боку Федерального бюро розслідувань до початку 2025 року.

Що з допомогою для України

The Hill вказує, що проєкт закону подовжує дію одного із заходів із надання допомоги Україні – Ініціативи зі сприяння безпеці України – до кінця 2026 року, виділяючи 300 мільйонів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, і в наступному.

Однак, Reuters пише, що "ця цифра мізерна порівняно з 61 мільярдом допомоги Україні, яку Байден попросив Конгрес схвалити, щоби допомогти Києву в боротьбі з російським вторгненням".

Далі закон має підписати Байден

Після схвалення в Сенаті закон передадуть на підпис до президента Джо Байдена, імовірно, він підпише його.

Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 мільярдів доларів, який застряг у Конгресі.

Конгрес усе ще не схвалив додаткову допомогу Україні