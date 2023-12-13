Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, прокоментувавши новий пакет допомоги від США на 200 мільйонів доларів.
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Що означає цей крок Байдена
Як вважає Рашкін, Байден хотів показати усім, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати Україну. А робота над рішенням про 61 мільярд доларів для Києва триває.
Україна не наодинці опинилася в такій ситуації. Без військової допомоги залишається Ізраїль, який також чекає на ухвалення спільного пакету про військову допомогу.
Гроші зараз виділяються – "зішкрябують" з усього, з чого тільки можуть. Це говорить про те, наскільки адміністрація Байдена віддана перемозі України і наскільки вони готові робити все, щоб допомагати Україні,
– зазначив Рашкін.
Про це також свідчить те, що Байден готовий піти на компроміс із демократами у міграційному питанні. Його не могли вирішити упродовж близько 20 років. А зараз, найімовірніше, процес зарухається. Це також потрібно розглядати в контексті України. Адже Байден готовий піти на такий крок, аби допомога Києву нарешті пішла.
Тут вони готові вирішити міграційне питання. Україна важлива, бо Байден хоче перемогти на виборах. А також – перемога України – це важлива частина національної безпеки США,
– сказав Рашкін.
Допомога від США: коротко
- 13 грудня стало відомо про новий пакет допомоги від США на 200 мільйонів доларів. Туди увійшли ракети для протиповітряної оборони, компоненти систем ППО, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів тощо.
- Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за допомогу. Також він розповів, про що саме говорив із президентом США.
- Зеленський відвідав і Конгрес США. Там він провів переговори з сенаторами щодо подальшої допомоги для України.